Bien-être : nos sentiments présents modifient les souvenirs du bonheur passé

L'ESSENTIEL Près de huit Français sur dix (78 %) se disent heureux, d'après une étude d’Elabe et de l’Institut Montaigne réalisée en 2021.

57 % des Français envisagent leur avenir personnel avec optimisme, même si le pessimisme sur l’avenir de la société française demeure majoritaire (60 %).

Vous êtes-vous déjà sentis heureux ? Cette question, vous n’y répondrez pas de la même manière en fonction de vos émotions du moment. C’est ce que suggère une nouvelle étude publiée dans la revue Psychological Science. Selon les deux chercheurs qui en sont à l’origine, nos sentiments actuels peuvent interférer avec les souvenirs de notre bien-être passé.

Les personnes heureuses exagèrent l'amélioration de leur satisfaction au fil du temps

"Les personnes heureuses ont tendance à exagérer l'amélioration de leur satisfaction par rapport à la vie au fil du temps, tandis que les personnes malheureuses ont tendance à exagérer la détérioration de leur niveau de bonheur. Cela indique une certaine confusion entre se sentir heureux et se sentir mieux", ont expliqué les deux auteurs de l’étude, Alberto Prati (University College London et université d'Oxford) et Claudia Senik (Sorbonne), dans une interview. Ces derniers ont ​​analysé les données de quatre enquêtes différentes pour étudier comment les sentiments du présent influencent les souvenirs du bonheur passé.

Tout d'abord, Alberto Prati et Claudia Senik ont ​​analysé les données de l'enquête en cours du Panel Socio-économique Allemand sur le bien-être des citoyens allemands, en se concentrant sur les réponses de 11.056 participants entre 2006 et 2016. Chaque année, les sondés ont déclaré à quel point ils étaient satisfaits de leur vie sur une échelle de 1 à 10. À la fin de l'enquête, les répondants ont sélectionné l'un des neuf graphiques linéaires qui reflétait le mieux la trajectoire de leur satisfaction à l'égard de leur vie au cours de la dernière décennie.

Bonheur : on a tendance à mélanger nos souvenirs avec nos sentiments présents

Les personnes qui ont déclaré une satisfaction à l'égard de la vie actuelle plus élevée étaient plus susceptibles de sélectionner un graphique illustrant l'amélioration continue. Les personnes ayant une satisfaction moyenne étaient plus susceptibles de sélectionner un graphique illustrant une légère amélioration, et les personnes ayant déclaré une satisfaction de vie actuelle plus faible étaient plus susceptibles de sélectionner un graphique illustrant des baisses continues de leur bien-être. "Les gens sont capables de se rappeler ce qu'ils ressentaient par rapport à leur vie, mais ils ont aussi tendance à mélanger ce souvenir avec ce qu'ils ressentent actuellement", ont déclaré les deux chercheurs.

En plus de cela, Alberto Prati et Claudia Senik ont également utilisé les données d’une enquête menée auprès de 20.269 participants britanniques de 1997 à 2009. Les répondants avaient indiqué leur satisfaction actuelle à l'égard de la vie sur une échelle de 1 à 7 et le sentiment de satisfaction dont il se souvenait avoir ressenti l'année précédente. Comme pour les données allemandes, ces souvenirs semblaient être influencés par la satisfaction actuelle. Ces résultats ont été confirmés par une autre enquête de l'Insee portant sur plus de 18.000 sondés français et par une série de sondages américains avec 4.000 répondants.

"Se sentir heureux aujourd'hui implique de se sentir mieux qu'hier"

"Il semble donc que se sentir heureux aujourd'hui implique de se sentir mieux qu'hier", ont écrit les deux scientifiques. "Cela pourrait avoir des implications sur la mémoire motivée et l'apprentissage et pourrait expliquer pourquoi les gens heureux sont plus optimistes, perçoivent les risques comme étant plus faibles et sont plus ouverts à de nouvelles expériences", ont-ils ajouté.

Dans leurs futurs travaux, Alberto Prati et Claudia Senik prévoient d'étudier comment les souvenirs biaisés influencent le comportement, y compris la volonté des gens de prendre des risques, d'entreprendre et de vivre de nouvelles expériences.