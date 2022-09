Voici les 30 minutes à changer dans votre quotidien pour être plus heureux et en meilleure santé

L'ESSENTIEL En moyenne, les Français passent 1h46, tous les jours, sur les réseaux sociaux. C'est cinq minutes de plus qu'en 2021.

60 % des personnes interrogées se disent incapables de passer une journée sans téléphone, selon une étude Elabe de 2019.

Nous consulterions en moyenne notre téléphone 221 fois par jour.

Décrochez un peu de votre téléphone ! Voilà un conseil qui doit vous être familier... On le sait : le temps d'écran excessif et le scrolling permanent sont un des maux du siècle. D’autant que l’addiction aux réseaux sociaux et au téléphone a atteint un pic avec la pandémie, tout comme les taux d'anxiété. Si vous avez besoin de motivation supplémentaire pour mettre sur pause les réseaux sociaux, la nouvelle étude publiée dans le Journal of Public Health par l'université de la Ruhr à Bochum en Allemagne pourrait vous aider. Les chercheurs rapportent que passer seulement 30 minutes de moins sur les réseaux sociaux par jour et remplacer ce temps par une activité physique peut améliorer la santé mentale.

Plus heureux, moins stressés en seulement deux semaines !

Les participants à l'étude qui ont suivi cette routine pendant seulement deux semaines ont déclaré se sentir beaucoup plus heureux, plus satisfaits, moins stressés par la pandémie de Covid-19 et moins déprimés par rapport à un groupe témoin. Autre constat : les effets ont duré jusqu'à six mois après la fin de l'étude. Les volontaires ont naturellement continué de réduire leur temps sur les réseaux sociaux par rapport à avant - environ une demi-heure parmi les groupes qui avaient soit réduit le temps passé sur les réseaux sociaux, soit augmenté leur niveau d'activité physique quotidienne. Cette durée est passée à environ 45 minutes dans le groupe qui avait combiné les deux stratégies. Et ils ont aussi continué de faire plus d'exercice physique (une heure et 39 minutes de plus par semaine) qu'auparavant !

"Ces mesures peuvent être facilement mises en œuvre"

"Cela nous montre à quel point il est vital de réduire notre présence en ligne de temps en temps et de revenir à nos racines humaines", conclut un auteur de l’étude, le Dr Brailovskaia, dans un communiqué. "Ces mesures peuvent être facilement mises en œuvre dans la vie de tous les jours et elles sont entièrement gratuites - et, en même temps, elles nous aident à rester heureux et en bonne santé à l'ère numérique."