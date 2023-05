Douleur chronique : écouter de la musique pourrait aider à réduire l'usage d'antalgiques

L'ESSENTIEL Une femme de 58 ans a souffert de douleurs chroniques pendant 20 ans à la suite d'un accident de voiture.

Ecouter de la musique lui a permis de réduire les douleurs et soulager les symptômes de manque lors de l'arrêt des anti-douleurs.

Les médecins à l'origine de cette étude de cas pensent que d'autres personnes pourraient bénéficier des effets antalgiques de la musique.

La musique adoucit les mœurs… et les douleurs chroniques. C’est ce qu’assurent les docteurs mexicains Roberto Mercadillo et Eduardo Garza-Villarreal dans leur cas clinique publié le 28 avril 2021 dans la revue Frontiers in Psychology.

Des vieilles douleurs chroniques apaisées par la musique

Les deux médecins ont suivi une patiente de 58 ans qui souffrait de douleurs chroniques depuis 20 ans. Ces dernières découlaient d’un problème à la colonne vertébrale causé par un accident de voiture. Pendant de nombreuses années, elle a pris des fortes doses d’analgésiques pour tenter de soulager ses souffrances. En septembre 2021, elle a décidé de stopper son traitement anti-douleur. Elle a alors découvert que son mal de dos diminuait quand elle écoutait des mélodies. Par ailleurs, la quinquagénaire avait aussi l'impression que la musique réparait sa "chimie cérébrale", perturbée par l'utilisation à long terme de fortes doses d'opioïdes, et réduisait les symptômes de sevrage.

"Partageant son expérience à la clinique de la douleur, on lui a d'abord dit que la musique n'était qu'une distraction et par la suite qu'elle était très créative dans l'utilisation de la musique pour soulager la douleur, mais elle n'était pas du tout d'accord avec cette affirmation et était convaincue que la musique fonctionnait différemment qu'une simple distraction", écrivent les auteurs de l’étude de cas. Face à l’insistance de la patiente, son médecin traitant lui a transmis une précédente étude du Dr Garza-Villarreal sur l’effet de la musique sur la santé. "Très intriguée par ce sujet, elle a contacté les auteurs pour partager son expérience et comprendre comment la musique l'aide à gérer la douleur chronique et lui donne de l'énergie et de la motivation", ajoutent les scientifiques.

Musique : un effet analgésique lié aux expériences agréables

Lors de leur rencontre, la patiente a confié aux deux médecins que pour soulager ses douleurs chroniques, elle écoutait de la musique toute la journée, à l’exception des moments où elle était en réunion. Quatre-vingts playlists contenant entre 15 et 100 morceaux lui servaient ainsi d’anti-douleurs. Ces chansons étaient utilisées pour lutter contre différents aspects de ses troubles : soulager ses maux et son anxiété, se motiver à faire de l'exercice ou encore avoir une meilleure qualité du sommeil.

Après une enquête de trois mois sur les douleurs et l’usage de la musique de la volontaire, les deux chercheurs mexicains ont confirmé qu'écouter des chansons soulageait non seulement ses souffrances, mais réduisait également les effets de sevrage après l'arrêt de son traitement à base d'opioïdes. Ils avancent que la diminution des douleurs est liée à des systèmes opioïdes et dopaminergiques endogènes associés à des expériences agréables, procurant une analgésie naturelle.

“Son cas suggère qu'il peut y avoir des personnes souffrant de douleur chronique qui peuvent grandement bénéficier de l'analgésie induite par la musique et qu'il peut être possible d'utiliser la musique pour réduire tout type d'analgésique”, concluent-ils.