Cardiopathie du post-partum : le traitement de l'infertilité double le risque

L'ESSENTIEL Les taux d'hospitalisation pour cardiopathie en cas de traitement de l’infertilité et de conception naturelle d’un enfant étaient respectivement de 550 et 355 pour 100.000 patientes.

Les femmes ayant eu recours à un traitement de l’infertilité étaient 2,16 fois plus susceptibles d'être hospitalisées en raison d'une tension artérielle dangereusement élevée ou d'une hypertension.

La hausse du risque de maladies cardiaques pourrait provenir des traitements de l'infertilité eux-mêmes, des problèmes médicaux sous-jacents qui ont rendu les patients infertiles ou d'une autre cause.

"Les maladies cardiovasculaires sont une cause majeure de mortalité maternelle, mais la mesure dans laquelle le traitement de l'infertilité est impliqué dans les pathologies cardiaques n'est pas claire", ont indiqué des chercheurs du Rutgers Robert Wood Johnson Medical School (États-Unis). C’est pourquoi ils ont réalisé une étude dont les résultats ont été publiés dans la revue Journal of Internal Medicine.

Deux fois plus de risque d’être hospitalisé pour une maladie hypertensive en cas de traitement de l’infertilité

Pour les besoins de leurs travaux, l’équipe a utilisé les données de plus de 31 millions de femmes sorties de l'hôpital après un accouchement entre 2010 et 2018, dont 287.813 patients ayant suivi un traitement de l'infertilité. Les scientifiques se sont particulièrement intéressés au risque de se faire hospitaliser dans 12 mois suivant la naissance du bébé en raison d'une maladie cardiaque (y compris la cardiopathie ischémique, la cardiopathie athéroscléreuse, la cardiomyopathie, la maladie hypertensive, l'insuffisance cardiaque et les dysrythmies cardiaques).

Sur 100.000 patientes ayant donné la vie, 550 femmes ayant bénéficié d'un traitement de l'infertilité ont été hospitalisées pour une maladie cardiovasculaire dans l'année qui a suivi l'accouchement, contre 355 pour celles ayant eu une grossesse naturelle. L'augmentation la plus importante du risque a été observée pour la maladie hypertensive. Les volontaires ayant eu recours à un traitement de l’infertilité étaient 2,16 fois plus susceptibles que celles ayant conçu naturellement leur enfant d'être hospitalisées en raison d'une tension artérielle dangereusement élevée ou d'une hypertension. "Cette hausse du risque était apparente dès le 30ème jour après l'accouchement, avec une augmentation progressive du risque jusqu'à un an", peut-on lire dans les résultats.

Infertilité : "voir si les différents types de traitement sont associés à des niveaux de risque" cardiaque "différents"

Selon les auteurs, la hausse du risque de maladies cardiaques pourrait provenir des traitements de l'infertilité eux-mêmes, des problèmes médicaux sous-jacents qui ont rendu les patients infertiles ou d'une autre cause. "À l'avenir, j'aimerais voir si les différents types de traitement de l'infertilité et, surtout, les médicaments sont associés à des niveaux de risque différents. Nos données ne permettent pas de savoir quels patients ont subi quel traitement. Des informations plus détaillées pourraient également permettre de mieux comprendre l'impact du traitement de l'infertilité sur les résultats cardiovasculaires", a déclaré Rei Yamada, auteur principal des recherches, qui a conclu que les examens post-partum étaient ainsi nécessaires pour toutes les patientes.