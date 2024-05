Retour des beaux jours : quelles sont les 4 règles d'or de la protection solaire ?

L'ESSENTIEL Ne pas se protéger correctement du soleil peut engendrer des cancers de la peau.

"Alors que les rayonnements UV constituent la première cause de cancers cutanés, en particulier de mélanome, 74 % des Français déclarent ne pas se protéger systématiquement du soleil dans le cadre de leurs activités de loisirs ou sportives en extérieur", indiquent des dermatologues.

Ils listent donc une série de conseils pour bien se protéger du soleil à l'arrivée des beaux jours.

Le Syndicat National des Dermatologues-Vénéréologues (SNDV) lance une vaste campagne de prévention et de sensibilisation afin de mieux protéger les Français des rayons du soleil encore trop souvent à l'origine de cancers de la peau.

"Alors que les rayonnements UV constituent la première cause de cancers cutanés, en particulier de mélanome, 74 % des Français déclarent ne pas se protéger systématiquement du soleil dans le cadre de leurs activités de loisirs ou sportives en extérieur", peut-on lire dans un communiqué de presse. Les médecins listent donc plusieurs conseils pour endiguer ce phénomène.

1/ Rechercher l’ombre et éviter de s’exposer au soleil entre 12 heures et 16 heures

C’est pendant ces heures les plus chaudes que les rayons ultraviolets émis par le soleil sont les plus intenses. Pour toutes les activités en plein air, il est recommandé de rechercher les endroits ombragés. "Mais attention, l’ombre ne protège pas totalement des UV ! Il ne faut pas oublier qu’à la plage, le parasol est utile mais ne fait pas totalement barrage au soleil à cause de la réverbération sur le sable et l’eau", précise le SNDV.

2/ Porter un chapeau, des vêtements à manches longues et des lunettes de soleil

Les vêtements sombres filtrent plus facilement les rayons UV et constituent la meilleure protection contre le soleil.



"Les lunettes de soleil, si possible sous une forme enveloppante, sont également indispensables. Il faut s’assurer qu’elles portent la norme CE (de préférence CE3 ou CE4) pour une réelle protection", ajoute le SNDV.



"On opte également pour un chapeau à larges bords qui protège les yeux, le visage, le cou et les oreilles", précisent les spécialistes membres de l'institution.

3/ Appliquer régulièrement de la crème haute protection

Les écrans solaires de haute protection doivent être appliqués en couche épaisse sur toutes les parties du corps non couvertes par des vêtements. Il est recommandé d’utiliser des indices de protection élevés (indice 50+), actifs à la fois vis-à-vis des UVB et des UVA.

"Il faut renouveler l’application de la crème solaire toutes les deux heures et après une baignade", indique le SNDV.

"Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas parce que l’on applique de la crème solaire que l’on peut s’exposer plus longtemps", soulignent par ailleurs les dermatologues.

4/ Ne pas exposer directement les enfants

"Les enfants en bas âge ne doivent pas être exposés aux rayons du soleil de manière prolongée, même s’ils sont protégés par une crème solaire ou des vêtements", conclut le syndicat.