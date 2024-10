Bronchiolite : l’épidémie arrive dans 3 régions françaises

L'ESSENTIEL L'épidémie de bronchiole s'est installée en Ile de France, Guadeloupe et Martinique.

En cette 43e semaine de 2024, la Bretagne a été classée en pré-épidémie pour sa part.

Les indicateurs épidémiques étaient en augmentation en ville ainsi qu'à l'hôpital. Mais pour le moment, les niveaux sont inférieurs à ceux observés les trois années précédentes à la même période.

La bronchiolite aiguë, maladie respiratoire épidémique due majoritairement au virus respiratoire syncytial (VRS), ne s’est pas fait attendre. Dans son bilan hebdomadaire surveillant les infections respiratoires de l’hiver publié le 30 octobre 2024, Santé Publique France révèle le passage de l’Île-de-France, la Guadeloupe et la Martinique en phase épidémie de bronchiolite.

Bronchiolite : 1.552 passages aux urgences

"Les indicateurs de la bronchiolite étaient à leur niveau de base dans la plupart des régions de l'Hexagone, excepté en Île-de-France qui passait en épidémie et en Bretagne qui passait en pré-épidémie cette semaine. Dans les départements et régions d’outre-mer, la Guadeloupe et la Martinique sont également passées en épidémie cette semaine", précisent les auteurs du rapport.

Ils précisent que les indicateurs syndromiques liés à la bronchiolite étaient en augmentation en ville ainsi qu'à l'hôpital. Toutefois, ils restent "à des niveaux inférieurs à ceux observés les trois années antérieures à la même période". Dans le détail, 1.552 enfants de moins de deux ans ont été pris en charge aux urgences pour cette infection respiratoire entre les 21 et 27 octobre, soit 7 % des passages dans cette classe d'âge (vs 6,3 % la semaine précédente). Les professionnels de santé ont aussi hospitalisé 497 enfants. Cela représente 16,3 % des hospitalisations pour cette population, soit une hausse de 3 points par rapport à la semaine précédente.

De plus, 17 petits patients ont été admis en service de réanimation, soit 30,4 % de l'ensemble des hospitalisations en service de réanimation dans cette classe d'âge (vs 29,5 % la semaine précédente).

Épidémie de bronchiolite : comment protéger son bébé ?

Si la bronchiolite est principalement causée par le virus respiratoire syncytial (VRS), "d'autres virus susceptibles d’induire des bronchiolites circulent actuellement dans l’Hexagone, en particulier des rhinovirus/entérovirus", rappelle Santé Publique France dans son communiqué. Plusieurs mesures peuvent aider à en protéger les tout-petits.

Il est conseillé de :

se laver les mains avant d’approcher un nourrisson : le lavage doit durer au moins 30 secondes et être effectué avec de l’eau et du savon. Il est aussi possible d’utiliser une solution hydroalcoolique s’il n’est pas possible de se laver les mains ;

éviter les endroits publics confinés comme les transports en commun ou les centres commerciaux quand cela est possible : l’enfant risquerait dans ces lieux d’être en contact avec des personnes enrhumées ;

ne pas partager les biberons, sucettes ou couverts non lavés ;

aérer la chambre et les pièces fréquentées par le nourrisson : les fenêtres doivent être ouvertes au moins 10 minutes par jour ;

ne pas fumer à proximité des bébés et des enfants ;

nettoyer régulièrement les objets avec lesquels le nourrisson est en contact (jeux, tétines…).

Par ailleurs, les parents peuvent compter sur deux traitements pour protéger leur bébé : le vaccin Abrysvo de Pfizer, administré avant la naissance à la femme enceinte, puis le traitement préventif Beyfortus.