Bronchiolite : le Beyfortus fait son retour en pharmacie

L'ESSENTIEL Ce jeudi 29 août, les premières doses du Beyfortus sont livrées dans les pharmacies françaises.

Selon la présidente de Sanofi France, qui commerciale le traitement préventif contre la bronchiolite, "600.000 doses" sont prêtes pour la saison hivernale 2024-2025.

La campagne de distribution en maternité aura lieu à partir du 15 septembre en métropole.

Disponible pour la première en France en septembre 2023, le Beyfortus, ou nirsévimab, est un anticorps monoclonal qui est administré une seule fois par injection intra-musculaire. Ce médicament, recommandé pour les bébés nés depuis le 6 février 2023, empêche le Virus Respiratoire Syncytial (VRS), à l’origine de la bronchiolite, d’infecter l’organisme en le neutralisant et protège les nouveau-nés et les nourrissons en quelques jours après l’injection.

Son efficacité a été prouvée par des études menées par l’Institut Pasteur et Santé publique France. "Les résultats s’accordent sur l’impact positif du nirsevimab sur l’épidémie de bronchiolite, avec une baisse significative du nombre de nourrissons hospitalisés et une efficacité du traitement en vie réelle estimée entre 76 % et 81 % pour les nourrissons admis en réanimation. Par ailleurs, l’administration du nirsevimab a évité environ 5.800 hospitalisations pour bronchiolite après passage aux urgences entre le 15 septembre 2023 et le 31 janvier 2024 en France hexagonale", peut-on lire dans un communiqué.

Bronchiolite : "600.000 doses" de Beyfortus mis à disposition pour la saison hivernale 2024-2025

Problème : victime de son succès, ce traitement, développé par AstraZeneca, n’était disponible que dans les maternités l’an dernier. Début juillet, le groupe pharmaceutique Sanofi, qui commercialise le médicament, a annoncé fournir des nouvelles doses pour protéger les bébés de la bronchiolite, une infection virale aiguë et contagieuse, pour la saison hivernale 2024-2025. Et c’est ce jeudi 29 août que les premières doses du Beyfortus sont livrées dans les pharmacies françaises. "On aura 600.000 doses prêtes", soit deux fois plus que le nombre disponible l’année dernière, selon Audrey Duval, présidente de Sanofi France, interrogée sur le plateau de BFM Business. D’après l’entreprise, la campagne de distribution en maternité aura lieu à partir du 15 septembre en métropole.

Des vaccins contre la bronchiolite pour les femmes enceintes et les personnes âgées

Si le Beyfortus est réservé aux bébés, d’autres traitements existent pour les personnes âgées, soit de plus de 60 ans, qui peuvent aussi présenter des complications, parfois mortelles, après avoir été infectés par le Virus Respiratoire Syncytial. En effet, il y a le vaccin Arexvy de GSK, mais également le vaccin à ARN messager du groupe Moderna qui a été récemment validé par l’Union européenne. Pour les femmes enceintes, la Haute Autorité de Santé (HAS) a autorisé l’administration du vaccin Abryvso, qui confère une protection à la mère et au bébé contre le VRS, à partir du huitième mois de grossesse.