Bronchiolite : un remboursement du vaccin pour les seniors «à partir de l'automne»

L'ESSENTIEL Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, a estimé que le vaccin destiné à protéger les seniors contre la bronchiolite sera remboursé "à partir de l'automne".

Cependant, il faut que "l’efficacité thérapeutique soit" d’abord "validée par la Haute Autorité de Santé (HAS)" qui rendra son avis "cet été".

Pour rappel, cette infection virale est à l’origine du décès de 5 à 10.000 personnes âgées chaque année en France.

Le jeudi 22 février, Catherine Vautrin, la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, a évoqué le futur remboursement du vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) responsable de la bronchiolite. Ce traitement appelé "Arexvy", qui avait reçu une autorisation de mise sur le marché de l’Agence européenne du médicament (EMA) en 2023, sera produit dans l'usine du laboratoire britannique, GSK, de Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord.

"Ce nouveau vaccin va protéger effectivement les personnes de 60 ans et plus avec une lutte contre les maladies respiratoires. Ce qui est très important, c'est que ces infections sont très courantes l'hiver et en plus, elles sont très contagieuses", a souligné Catherine Vautrin sur France Bleu Mayenne. Pour rappel, la bronchiolite est à l’origine de l’hospitalisation de 25.000 personnes âgées ou affaiblies et responsable de la mort de 5 à 10.000 seniors chaque année en France.

Bronchiolite : les personnes âgées pourront disposer d’un vaccin remboursé à "l’automne"

Si ce traitement est déjà disponible et peut être prescrit dans l’Hexagone, il n'est pas encore pris en charge par l'Assurance Maladie. "Pour être remboursé, il faut que l’efficacité thérapeutique soit validée par la Haute Autorité de Santé (HAS). C’est à l’été que l’autorité sanitaire rendra son avis. (S’il est positif), cela veut dire que logiquement à partir de l’automne, on pourra disposer de ce médicament", a expliqué la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités.

Une bonne nouvelle, selon l'oncologue Jérôme Barrière. "Le vaccin coûte 200 euros, donc il n'est pas du tout accessible à tous. (…) De manière indirecte, ça sera un bénéfice pour soulager l'hôpital, mais c'est d'abord un bénéfice direct pour les gens qui seront protégés", a déclaré le spécialiste à France Info.

"Les personnes vaccinées n’auront peut-être pas recours à des antibiotiques"

Durant l’entretien accordé à France Bleu Mayenne, Catherine Vautrin a insisté sur l’importance de la vaccination contre la bronchiolite. "On se rend compte que (grâce au traitement) autant de personnes vaccinées n’auront peut-être pas recours à des antibiotiques et surtout nous allons sauver des vies. Pour éviter d’avoir cette affection, il faut se faire vacciner !"