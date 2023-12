Bronchiolite : son taux d'hospitalisation est plus élevé qu'omicron ou la grippe

L'ESSENTIEL Les taux d'hospitalisation des enfants sont plus élevés pour les enfants atteints de la bronchiolite, en comparaison à ceux atteints de la grippe ou de la Covid-19.

Les admissions en soins intensifs sont aussi plus fréquentes.

Les nourrissons de moins d'un an sont particulièrement concernés.

L’épidémie de bronchiolite ralentit en France. Toutefois, cette infection, respiratoire provoquée par le virus respiratoire syncytial (VRS), peut être particulièrement dangereuse pour les enfants en bas âge. En Suède, des chercheurs ont analysé les données statistiques afin de comprendre l’impact de la bronchiolite sur les hospitalisations infantiles, en comparaison à deux autres virus très répandus : la grippe et la Covid-19. Leurs résultats sont parus dans la revue spécialisée JAMA Pediatrics.

Grippe, Covid-19, bronchiolite : quels sont les taux d’hospitalisation des enfants ?

Les données de cette recherche ont été recueillies à partir de tests effectués sur des enfants dans les services d'urgence suédois d'août 2021 à septembre 2022. Au total, l’étude inclut près de 2.600 jeunes patients : 896 enfants étaient atteints de la Covid-19 (variant Omicron), 426 de grippe et 1.274 atteints du VRS. Plus de 77 % des enfants atteints du VRS et plus de 72 % de ceux contaminés par Omicron avaient moins de 2 ans. La majorité des petits patients infectés par la grippe étaient plus âgés.

"Le VRS peut être dangereux pour les nourrissons et les jeunes enfants, l’information est bien connue, mais les différences majeures dans les taux d'hospitalisation observées pour le VRS par rapport au SARS-CoV-2 Omicron et à la grippe A/B dans tous les groupes d'âge étaient surprenantes", commente le Dr Pontus Hedberg, auteur principal de l’étude, dans une interview à ABC News.

Bronchiolite : des admissions plus fréquentes en soins intensifs

Selon les conclusions des auteurs, les taux d’hospitalisation étaient significativement plus élevés pour le virus respiratoire syncytial que pour la souche omicron de la Covid-19 ou de la grippe. Plus précisément, le taux d'hospitalisation pour le VRS était de 81,7 %, contre 31,5 % pour le variant du SARS-CoV-2 et 27,7 % pour la grippe. "Alors que les taux d’admission en unité de soins intensifs (USI) étaient faibles pour les trois maladies, les taux étaient les plus élevés pour le VRS", observent les auteurs. Sur les 2.596 enfants inclus dans l'étude, 2,9 % atteints du VRS ont été admis aux soins intensifs, contre seulement 0,9 % pour la grippe et 0,7 % pour l'omicron.

Bronchiolite : des risques plus fréquents d’hospitalisation chez les nourrissons

L’étude a aussi permis de mettre en lumière la fragilité des plus jeunes face à la bronchiolite. Le risque d’hospitalisation était 11 fois plus élevé pour les nouveau-nés et les nourrissons de moins d'un an hospitalisés pour le VRS en comparaison à ceux diagnostiqués d’une infection par Omicron. Les enfants entre 2 et 4 ans et ceux entre 5 et 17 ans contaminés par le virus responsable de la bronchiolite étaient beaucoup plus susceptibles d'être hospitalisés que ceux touchés par le variant du SARS-CoV-2.

En France, pour l’hiver 2022-2023, plus de 26.000 enfants ont été hospitalisés à cause de la bronchiolite.