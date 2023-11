Bronchiolite : comment repérer les enfants à risque d'hospitalisation ?

L'ESSENTIEL Deux essais ont permis de créer un outil qui permet de prédire les risques d’hospitalisation des enfants atteints de bronchiolite.

Les données ont prouvé l’existence de facteurs de risques individuels (malformation cardiaque par exemple) et environnementaux (asthme dans l’entourage…).

L’outil créé à la suite de cette étude est applicable à tous les pays et peut être utilisé par les médecins ou autres professionnels de santé permettant ainsi un ciblage plus précis des traitements préventifs contre la bronchiolite..

Alors que le traitement préventif de la bronchiolite (Nirsevimab -Beyfortus®-, un anticorps monoclonal) est proposé depuis le 15 septembre 2023 aux nouveau-nés et nourrissons en France, les formes graves de bronchiolite (infection à VRS -Virus Respiratoire Syncitial-) sont encore bien présentes (2 à 3 % des nourrissons de moins d’1 an).

Et si un algorithme permettait d’anticiper ces formes graves à risque d’hospitalisation ? L’études de deux essais à échelle nationale suédoise et finlandaise ont réussi à créer un outil qui le permet.

Bronchiolite grave : une étude de longue durée sur les nourrissons et leur famille

L’étude s’est portée sur un peu plus de 2,7 millions nourrissons nés en Finlande entre le 1er juin 1997 et le 31 mai 2020, et en Suède entre le 1er juin 2006 et le 31 mai 2020, ainsi que sur leurs parents et leurs frères et sœurs.

Parmi eux, ont été exclus les enfants ayant déjà été hospitalisés à cause du VRS dans les sept premiers jours de vie ou décédés.

Le suivi a été effectué sur 20 ans, une longue durée permettant ainsi de traverser plusieurs épidémies de bronchiolite à VRS. L'élément principal observé a été le nombre d’enfants admis à l’hôpital à cause d’une bronchiolite à VRS au cours de leur première année de vie.





Bronchiolite grave : des facteurs prédictifs d'hospitalisation individuels et environnementaux

Certains facteurs de risque d’hospitalisation sont déjà connus comme la prématurité ou encore la dysplasie bronchopulmonaire. Mais l’étude a permis d'identifier plusieurs éléments prédictifs d'admission à l'hôpital à cause du VRS, tels que les malformations cardiaques congénitales plus ou moins graves, les membres de la famille souffrant d'asthme et les malformations de l'œsophage.

Ainsi, à partir de toutes ces données, un outil de calcul précis tenant compte de 16 facteurs de risque prédictifs de bronchiolites à VRS graves a été construit, permettant d’estimer le risque pour un nourrisson de moins d'un an d’être hospitalisé pendant une épidémie à VRS.

Cet outil est disponible en ligne, en anglais : https://rsv-risk.org/

Bronchiolite : un outil prédictif d’hospitalisation applicable à tous pays

Cet outil, applicable à tous les pays, peut être utilisé par les médecins ou d’autres professionnels de santé, donnant la possibilité de cibler plus précisément les enfants destinataires des traitements préventifs comme Beyfortus®.

Et ses données seront aussi utiles, selon les auteurs, aux instances comme l’HAS (Haute Autorité de Santé) afin d’orienter également les campagnes de prévention de la bronchiolite.