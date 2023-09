Bronchiolite : dès le 15 septembre, un vaccin pour protéger les enfants !

L'ESSENTIEL Une campagne de vaccination contre le VRS débute le 15 septembre 2023. Elle concerne les enfants, mais pas tous.

Les effets indésirables et contre-indications du vaccin utilisé, Beyfortus® (nirseviomab), sont quasi-semblable à ceux des autres vaccins. Et en plus, il sera gratuit.

Le Beyfortus® (nirseviomab), est administré en une seule injection en intramusculaire et peut-être injecté le même jour qu’un autre vaccin prévu au calendrier vaccinal.

La première campagne d’immunisation contre le VRS (Virus Respiratoire Syncitial) débutera le 15 septembre 2023. Et c’est grâce au nouveau vaccin Beyfortus® (nirsevimab) que cette prévention des infections respiratoires dues au VRS chez les nouveau-nés et les nourrissons va être lancée.

Bronchiolite : une maladie potentiellement grave

Les bronchiolites, ces infections à VRS rencontrées chez le nourrisson et l’enfant, sont généralement bénignes. Cependant, en période épidémique (automne et hiver), elles restent la 1ère cause d’hospitalisation et de passage aux urgences pédiatriques. Le système de soins, qu’il soit hospitalier ou de ville, est alors largement mis en difficulté pendant cette période.

En effet, il faut savoir que les formes graves de bronchiolites peuvent être responsables de difficultés respiratoires et alimentaires, voire de décès. Et les épidémies durant plusieurs mois, elles saturent fortement l’ensemble du système de santé pédiatrique, mettant ainsi en danger les autres enfants atteints d’autres pathologies et qui n’ont alors pas pu être pris en charge.

Bronchiolite : des actions de prévention indispensables

La prévention de ces infections à VRS est donc indispensable. Et l’arrivée de ce nouvel anticorps monoclonal anti-VRS est un élément majeur pour l’obtention d’une meilleure couverture vaccinale, protégeant ainsi les enfants d’un pathologie fréquente et potentiellement grave.

Une campagne d’information nationale concernant la prévention de ces infections a donc débuté dès fin août 2023 afin d’expliquer les mesures préventives et les modalités pratiques.

Infovac France, sur son site, nous livre les détails et répond à aux questions que se posent les parents.

En premier lieu, qui sont les enfants concernés cette année ? Ce sont :

Les prématurés quel que soit leur terme et les nourrissons vulnérables atteints d’autres pathologies sévères comme une maladie pulmonaire chronique ou cardiaques. Tous les enfants nés durant la période d’épidémie à VRS. En pratique, dès que le médicament sera disponible et si possible dès la maternité. Les enfants de moins de 6 mois au début de la saison VRS (qui débute habituellement en octobre-novembre). Tous les nourrissons nés après la fin de la dernière saison épidémique (officiellement le 6 février 2023).

Le risque de survenue des formes graves responsables d’une hospitalisation n’est pas la même pour tous les enfants. C’est pour cette raison qu'ils ne seront pas tous vaccinés.

Bronchiolite : une campagne de vaccination pour une protection optimale

Cette unique injection de Beyfortus®,qui n’est pas obligatoire mais seulement proposée, est effectuée en intramusculaire préférentiellement au niveau de la cuisse, et dans certains cas particuliers, au niveau du deltoïde (haut du bras) ou dans la fesse. Ce vaccin peut d’ailleurs être administré le même jour qu’un vaccin prévu au calendrier vaccinal. Et comme tout élément qui concerne un enfant, cette vaccination doit être notée par le professionnel dans le carnet de santé.

Une autre question importante concerne la prise en charge : gratuit ou payant ? infovac-France indique que grâce à une dotation de l’état le vaccin sera entièrement gratuit pour la saison 2023-2024. Et ce, dès le 15 septembre 2023.

Et quel sera le lieu de vaccination des enfants ? Pour les nouveau-nés, nés entre le 15 septembre et le 1er mars, la vaccination pourra être réalisée à la maternité ou à l’hôpital avant leur sortie. Pour ceux qui ne seront pas vaccinés une ordonnance faite par la maternité, les pédiatres, les médecins généralistes et les sage-femmes permettra d’obtenir le produit en pharmacie gratuitement. Et l’injection pourra être administrée en ville ou en PMI par un professionnel de santé.

Bronchiolite : des gestes barrière à ne pas négliger

Et niveau effets indésirables, doit-on avoir peur ? Les effets secondaires sont en fait généralement d’intensité faible ou modérée et de courte durée. Ils peuvent apparaitre quelques jours après l’injection sous forme d’une éruption cutanée, d’une réaction au site d’injection (induration, œdème, douleur) ou de fièvre.

L’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits sanitaires) a d’ailleurs établi une fiche d’information utile, à destination des parents, sur les effets secondaires possibles de Beyfortus®

Et côté contre-indications, il en existe quelques-unes comme l’allergie à l’un des composants, heureusement fort rare à cet âge, ou des troubles de la coagulation ou du nombre de plaquettes.

La France devient ainsi l’un des premiers pays au monde à encourager cette prophylaxie anti-VRS. Mais ceci ne doit pas nous faire oublier les gestes du quotidien à adopter pour protéger les enfants de la bronchiolite.