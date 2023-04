Asthme : les bébés infectés par le VRS ont plus de risque d'en souffrir plus tard

L'ESSENTIEL Le virus respiratoire syncytial est un virus saisonnier très courant que presque tous les enfants contractent.

Les nourrissons qui n'ont pas eu d'infection par le VRS au cours de leur première année de vie présentaient un risque d'asthme de 26 % inférieur à 5 ans.

Les chercheurs espèrent que les résultats de cette étude encourageront les essais cliniques en cours sur les produits de prévention du VRS, dont les vaccins, qui peuvent réduire la gravité de l'infection.

L'infection par le virus respiratoire syncytial (VRS) est la première cause la plus fréquente de bronchiolite et de pneumonie chez les nourrissons de moins d'un an. De nouvelles recherches, publiées dans la revue The Lancet, menées par les chercheurs du Vanderbilt University Medical Center (États-Unis), révèlent que l'infection par le VRS au cours de la première année de vie présente un lien significatif avec une augmentation du risque d’asthme chez les enfants. Cette recherche est la première à analyser les effets de divers degrés d'infections par le VRS sur le risque d'asthme chez les petits.

Virus respiratoire syncytial : quels sont les risques ?

Le VRS est un virus respiratoire saisonnier très courant chez les tout-petits : presque tous les enfants le contractent avant l'âge de deux ans et à plusieurs reprises plus tard dans leur vie. Les symptômes sont généralement bénins chez la plupart d’entre eux et disparaissent en une semaine environ. Cependant, le VRS peut également entraîner une maladie grave, et même la mort chez les nourrissons prématurés ou très jeunes et chez ceux atteints d'une maladie pulmonaire chronique ou d'une cardiopathie congénitale.

C’est pourquoi l'infection par le VRS est la cause la plus fréquente d'hospitalisations dans le monde en ce qui concerne les problèmes respiratoires au cours de la première année de la vie d'un enfant.

"Dans notre étude, parmi les enfants en bonne santé nés à terme, le fait de ne pas être infecté par le VRS au cours de la première année de vie était associé à un risque considérablement réduit de développer de l'asthme infantile, qui touche environ 8 % des enfants aux États-Unis, a déclaré le Pr. Christian Rosas-Salazar, principal auteur de l’étude, dans un communiqué universitaire. Nos résultats montrent une association dépendante de l'âge entre l'infection par le VRS pendant la petite enfance et l'asthme infantile."

Asthme infantile : l'infection au VRS peut entraîner des anomalies pulmonaires

"Nous nous sommes concentrés sur la première année de vie, car nous pensons que la première année est une période très importante du développement pulmonaire et immunitaire, poursuit le chercheur. Nous pensons que lorsqu'un enfant est infecté par le VRS au cours de la première année de sa vie, alors que les poumons et le système immunitaire sont encore en développement, cela peut entraîner certaines anomalies qui peuvent ensuite provoquer de l'asthme."

L'étude INSPIRE (Infant Susceptibility to Pulmonary Infections and Asthma After RSV Exposure) sur laquelle se sont basés les chercheurs a suivi 1.946 nourrissons éligibles en bonne santé âgés de moins de six mois au début de la saison du VRS (de novembre à mars dans l’état américain du Tennessee, lieu de l’étude). Les chercheurs ont sélectionné ces bébés dans onze cabinets pédiatriques du centre du Tennessee. L'équipe a réalisé des tests de surveillance et de sérologie toutes les deux semaines pour classer les enfants comme infectés ou non infectés au cours de leurs douze premiers mois. 54 % des nourrissons ont contracté le VRS au cours de leur première année de vie.

Sans infection au VRS, le risque d'asthme est de 26 % inférieur

La recherche a également suivi les enfants chaque année et les a finalement évalués pour l'asthme à l'âge de cinq ans. Les nourrissons qui n'ont pas eu d'infection par le VRS au cours de leur première année de vie, présentaient un risque d'asthme de 26 % inférieur à leur cinquième anniversaire.

"Nous espérons que les résultats de cette étude motiveront le suivi à long terme des résultats respiratoires courants chez les enfants dans les essais cliniques en cours sur les produits de prévention du VRS, y compris les vaccins et les anticorps monoclonaux qui peuvent réduire la gravité de l'infection", a conclu le professeur Rosas-Salazar.