Bronchiolite : l'UE donne son feu vert au vaccin qui protège les bébés

L'ESSENTIEL La Commission européenne a autorisé, le 24 août 2023, le vaccin contre le virus respiratoire syncytial (RSV) de Pfizer.

Ce vaccin appelé Abrysvo protège les bébés de la bronchiolite.

Il doit être administré aux femmes enceintes entre 32 et 36 semaines d'âge gestation.

Après les USA, c'est au tour de l'Europe de donner son feu vert au vaccin du fabricant américain Pfizer contre le virus respiratoire syncytial (RSV), responsable entre autres de la bronchiolite.

Bronchiolite : un vaccin administré aux femmes enceintes approuvé par l'Union européenne

Le vaccin contre le virus respiratoire syncytial (RSV), responsable notamment de la bronchiolite chez les nourrissons, a reçu l'autorisation de mise sur le marché par la Commission européenne ce jeudi 24 août 2023. Elle confirme ainsi la décision de l’Agence européenne des médicaments de juillet dernier.

Le produit, développé par le laboratoire américain Pfizer, est vendu sous le nom de marque Abrysvo. Des études ont démontré qu'il était efficace pour protéger les nourrissons de la bronchiolite jusqu'à l'âge de six mois lorsque la mère le recevait pendant la grossesse.

Ce vaccin a aussi été approuvé en début de semaine par l'Agence américaine des médicaments (FDA) pour la vaccination des femmes enceintes entre 32 et 36 semaines d'âge gestation.

La décision de la Commission européenne fait également suite à l'approbation, en juin, d'un autre vaccin contre le RSV, le vaccin Arexvy. Ce dernier est destiné à protéger les personnes âgées et ainsi limiter la circulation du virus chez les individus les plus fragiles.

Virus RSV : 245.000 hospitalisations annuelles d'enfants de cinq ans en Europe

Le virus respiratoire syncytial (RSV) infecte principalement les poumons et les voies respiratoires. Bien qu'il provoque le plus souvent des maladies bénignes, il est susceptible d'avoir des conséquences graves chez les nourrissons, en particulier les bébés de moins de 1 an. Le RSV est une cause majeure de bronchiolite chez les plus jeunes. Cette infection pulmonaire peut entraîner des difficultés respiratoires, une respiration sifflante, une toux persistante, une fièvre et une diminution de l'alimentation chez les nourrissons. Les cas les plus graves doivent être traités à l'hôpital.

Chaque année, environ 245 000 hospitalisations d'enfants de moins de cinq ans sont attribuées au virus respiratoire syncytial dans l'Union européenne. Les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables face à ce virus, et il est essentiel de prendre des mesures pour prévenir sa propagation. Les personnes âgées sont également à risque, avec environ 20.000 décès annuels attribués au RSV.