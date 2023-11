Bronchiolite : l'épidémie s'accélère encore avec 10 régions touchées en métropole 

L'ESSENTIEL La bronchiolite est une infection virale, qui est principalement due au Virus Respiratoire Syncytial (VRS).

Dix régions sont désormais placées en phase épidémique de bronchiolite.

La bronchiolite se traduit par un épisode de gêne respiratoire dont les symptômes sont une toux sèche accompagnée d’une respiration rapide et sifflante.

Dix régions sont désormais classées en phase épidémique de bronchiolite, a annoncé Santé publique France dans son dernier bulletin épidémiologique. Les Hauts de France, la Bourgogne-Franche-Comte, la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie sont désormais placés en alerte rouge, rejoignant ainsi la Bretagne, le Centre-Val de Loire, le Grand Est, l’Île-de-France, la Normandie et les Pays de la Loire. En Outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane sont également dans cette catégorie.

Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur restent en phase pré-épidémique, et la Corse est, pour le moment, épargnée.

Une augmentation des hospitalisations pour bronchiolite

Très fréquente chez les nourrissons, la bronchiolite est une infection virale, principalement due au Virus Respiratoire Syncytial (VRS), qui atteint les bronchioles. Les enfants souffrent alors d’une inflammation des parois des bronchioles et d’un phénomène d’obstruction causée par l’augmentation des sécrétions.

Lors de la semaine du 30 octobre au 5 novembre, l’activité liée à l’épidémie de bronchiolite était en nette hausse chez les enfants de moins de deux ans en ville et à l’hôpital. Près de 1.311 jeunes patients ont été hospitalités parmi les 3.870 enfants de moins de 2 ans pris en charge aux urgences pour bronchiolite. "Il était observé une augmentation de la part des hospitalisations pour bronchiolite après passage aux urgences chez les enfants de moins de 2 ans (+5,3 points par rapport à la semaine 43)", a noté Santé publique France.

Comment reconnaître la bronchiolite ?

Dans la majorité des cas, la bronchiolite est une pathologie bénigne. Les symptômes peuvent être néanmoins impressionnants pour les parents. Le nourrisson souffre d’un épisode de gêne respiratoire comprenant une toux sèche accompagnée d’une respiration rapide et sifflante. "À ce stade de la maladie, l'enfant peut avoir des difficultés à s'alimenter et à dormir. Une surveillance accrue du nourrisson est nécessaire en début de bronchiolite. Les symptômes s’atténuent en quelques jours et l'enfant guérit en huit à dix jours, mais une toux résiduelle peut persister une quinzaine de jours avant de disparaître", a précisé Ameli Santé, la plateforme de l’Assurance Maladie.

Bronchiolite : quand faut-il se rendre aux urgences ?

Il est recommandé de surveiller avec attention le bébé durant les deux premiers jours de l’infection. La respiration s’améliore généralement rapidement. Toutefois, le passage par les urgences est requis dans certains contextes, en particulier lorsque :

l’enfant boit moins de la moitié de ses biberons au cours de trois repas consécutifs, ou qu’il n’arrive pas à téter en cas d’allaitement ; le bébé vomit systématiquement ;

son comportement est inquiétant (manque de tonus, agitation, pleurs inhabituels…) ; l’enfant a de plus en plus de mal à respirer.

Certains nourrissons sont également plus à risque de développer une forme grave de bronchiolite nécessitant une hospitalisation. C’est notamment le cas quand l’enfant a moins de trois mois et qu’il est né prématurément, qu’il a moins de six semaines ou qu’il présente une cardiopathie, une maladie respiratoire ou un déficit immunitaire.

Ces signes alarmants doivent conduire les parents à contacter rapidement le service d'aide médicale d'urgence (Samu) en composant le 15 ou le 112, a indiqué le site du Service-public.