Bronchiolite : l’épidémie s’étend à 3 autres régions

L'ESSENTIEL Dans l’Hexagone, les régions Bretagne et Pays de la Loire sont passées en phase épidémique portant à trois les régions en épidémie. Cinq régions sont en phase pré-épidémique.

Dans les départements et régions d’outre- mer, la Guyane est passée en phase épidémique portant à trois les régions en phase épidémique.

L’augmentation de l’activité liée à la bronchiolite touche l’ensemble des indicateurs de la surveillance de Santé Publique France : actes médicaux SOS Médecins, passages aux urgences et hospitalisations après passage aux urgences pour bronchiolite.

L’épidémie de la bronchiolite se fait de plus en plus active sur le sol français. L’Île-de-France, la Guadeloupe et la Martinique, placées en alerte épidémie début octobre, ont été rejointes en cette 41e semaine de l’année par la Bretagne, les Pays de la Loire et la Guyane.

Bronchiolite : une activité en hausse

Dans son bilan hebdomadaire des infections respiratoires aiguës publié le 18 octobre, Santé publique France prévient que "l’activité liée à la bronchiolite en médecine de ville et en milieu hospitalier continuait d’augmenter pour la bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans avec le passage en phase épidémique cette semaine de la Bretagne, des Pays de la Loire et de la Guyane".

Parmi les 6.506 actes médicaux réalisés par SOS médecins pour des enfants de moins de 2 ans entre le 9 et 15 octobre, 393 (6 % ; +1 point en 1 semaine) étaient liés à la bronchiolite. De plus, 1.950 petits ont été aux urgences car ils souffraient de cette maladie. 597 d’entre eux, soit 30,6 % de ces jeunes patients, ont été hospitalisés. 21 enfants ont été pris en charge par le service de réanimation après passage aux urgences.

"Il était observé une augmentation des hospitalisations après passage aux urgences pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans (+15 % par rapport à la semaine 40). Les augmentations observées restaient cependant inférieures à celles des deux dernières saisons", précise l’organisme dans son rapport.

Bronchiolite : comment prévenir l' infection ?

"Les adultes et les grands enfants qui sont porteurs du virus respiratoire syncytial (responsable de la bronchiolite, NDLR) n’ont habituellement aucun signe ou ont un simple rhume. Ainsi, beaucoup de personnes transportent le virus et sont contagieuses sans le savoir", avertit Santé publique France.

Outre le traitement préventif contre la bronchiolite désormais disponible pour les bébés de moins d’un an, plusieurs gestes permettent de réduire les risques de transmission de l’infection. Les autorités sanitaires rappellent aux adultes qu’il est conseillé de :