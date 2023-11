Bronchiolite : près de 20.000 doses de Beyfortus vont être livrées

L'ESSENTIEL A peine 15 jours après son lancement en septembre, le beyfortus était en pénurie dans les pharmacies.

Les autorités françaises sont parvenues à obtenir des doses supplémentaires auprès du laboratoire Sanofi.

Les 19.000 parents ayant commandé du beyfortus en septembre, devraient prochainement recevoir la dose. En revanche, aucune nouvelle commande ne sera possible.

Le Beyfortus, est un traitement préventif contre la bronchiolite, autorisé sur le marché français depuis le 15 septembre. Mais le fort engouement, rencontré par ce médicament protégeant les bébés de la maladie ​​provoquée par le virus respiratoire syncytial (VRS), l’avait rendu introuvable dans les pharmacies à peine deux semaines après son lancement. Mais bonne nouvelle pour les parents du nourrisson : les 19.000 commandes passées mi-septembre vont être honorées dans les prochaines semaines.

Pénurie de Beyfortus : les commandes de mi-septembre assurées

Dans une interview accordée à Libération, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a confirmé que la France avait obtenu des doses supplémentaires. La nouvelle commande de l’état contient 30.000 doses à 50 mg réservées aux maternités pour les nouveaux nés ainsi que 20.000 doses à 100 mg destinées aux bébés de plus de cinq kilos, délivrables en pharmacie. Ainsi, les 19.000 parents ayant passé commande en septembre recevront bien le produit

"Nous solderons les commandes déjà passées par les pharmacies avant que le système ne soit fermé", indique le laboratoire Sanofi, interrogé sur la livraison par Les Échos. Ses représentants précisent toutefois qu'"aucune commande supplémentaire ne sera possible".

La livraison devrait avoir lieu début décembre, mais le laboratoire doit d’abord contacter les pharmacies. "Nous communiquerons directement avec elles, par e-mail et par téléphone, pour savoir si elles confirment les commandes passées et validées par nous en septembre, auxquels cas, nous les livrerons d'ici début décembre", a précisé Sanofi.

Bronchiolite : 8 parents sur 10 intéressés par le traitement préventif

Le Beyfortus n’est pas un vaccin, mais un traitement préventif contre la bronchiolite, administré sous forme d’une seule injection. Elle contient le nirsévimab, un anticorps monoclonal qui permet de prévenir les infections des voies respiratoires inférieures chez les tout-petits. Piqûre intramusculaire, elle est recommandée chez les enfants de moins de deux ans.

Dans le détail, les autorités françaises avaient commandé 200.000 doses pour cet hiver. La majorité des produits se présentaient en doses de 50 mg et étaient réservés aux maternités et à leurs nouveau-nés de moins de cinq kilos. Toutefois, le Beyfortus a provoqué un vif intérêt aussi dans les foyers. Les 55.000 doses de 100 mg, dédiées aux pharmacies, ont été rapidement épuisées, provoquant une pénurie en ville. Sanofi estime qu’entre 70 % et 80 % des parents de très jeunes enfants ont demandé le produit.