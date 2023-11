Bronchiolite : tout l'Hexagone est touché, sauf la Corse

L'ESSENTIEL Une nouvelle augmentation de l’activité de bronchiolite a été enregistrée dans l'Hexagone, après une diminution liée aux congés scolaires.

Toutes les régions hexagonales sont en phase épidémique à l'exception de la Corse.

En revanche, le taux d'incidence de la gastro-entérite reste à un niveau faible par rapport à ceux observés habituellement en cette période.

Santé Publique France met en garde les parents dans son dernier bilan des infections respiratoires aiguës : “l'activité liée à la bronchiolite chez les enfants de moins de deux ans était en augmentation en ville et à l'hôpital”, après une diminution liée aux congés scolaires.

Bronchiolite : une hausse des cas observée sur l’Hexagone

Actes médicaux SOS Médecins, passages aux urgences et hospitalisations… l’ensemble des indicateurs de la bronchiolite, causée principalement par le virus respiratoire syncytial (VRS), sont en hausse dans l’Hexagone pour la 46e semaine de l’année (soit du 13 au 19 novembre 2023). “Les taux de positivité des prélèvements réalisés pour le VRS étaient en augmentation en ville et en milieu hospitalier”, précise le communiqué. De plus, les hospitalisations après passage aux urgences pour bronchiolite chez les patients de moins de 2 ans ont grimpé de 3 points par rapport à la semaine précédente.

Avec cette hausse des cas, l’épidémie de bronchiolite est désormais bien présente en métropole. “Suite au passage des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur en phase épidémique en semaine 46, l'ensemble des régions hexagonales sont en épidémie, excepté la Corse”, indique Santé Publique France dans son rapport. En outre-mer, trois régions (Guadeloupe, Martinique et Guyane) restaient en phase épidémique tandis que la Réunion et Mayotte étaient épargnées par le virus.

Gastro-entérite : un niveau d’activité faible

Si la bronchiolite donne du fil à retordre aux parents et aux professionnels de santé de l'Hexagone, la gastro-entérite reste discrète. Dans son bulletin hebdomadaire sur la maladie digestive publié ce jeudi 23 novembre 2023, Santé publique France précise que le “taux d’incidence de diarrhée aiguë rapporté par le réseau Sentinelles est à un niveau faible par rapport à ceux observés habituellement en cette période”. Il était, en effet, de seulement 79 cas pour 100.000 habitants.

La proportion de consultations de SOS Médecin pour des symptômes de gastro-entérite aiguë s’est élevée à 5,5 % entre le 13 et 19 novembre. Elle est ainsi “stable depuis plusieurs semaines et proche des minimums historiques”. Même constat pour les passages aux urgences. Avec 1,1 %, le taux est similaire aux semaines passées.

Aucune région de l’Hexagone ne connait une activité élevée concernant les virus de la gastro-entérite aiguë.