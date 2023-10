Cancer de la peau : les personnes chauves sont plus à risque

L'ESSENTIEL Un lien a été établi entre la calvitie et le cancer de la peau.

La calvitie chez les hommes est liée à une dérégulation des androgènes, tels que la testostérone. Plusieurs recherches suggèrent que les niveaux de testostérone pourraient également contribuer à un risque de cancer de la peau chez les personnes souffrant de perte de cheveux. Pour en avoir le cœur net, des chercheurs du QIMR Berghofer Medical Research Institute (Australie) ont réalisé une étude pour déterminer si les gènes qui prédisposent les personnes à un taux élevé de testostérone ou à la calvitie affectent le risque de cancer de la peau. Dans le cadre de leurs travaux, publiés dans la revue Nature Communications, ils ont utilisé les données génétiques de 12.232 hommes souffrant de mélanome, 17.512 adultes atteints de cancers des kératinocytes et 120.566 cas témoins.

Cancer de la peau et calvitie : l’exposition accrue au soleil en cause

"Nous avons trouvé de fortes associations entre la calvitie et le cancer cutané", ont indiqué les scientifiques australiens. Cependant, cette association n’était pas liée aux niveaux de testostérone chez les patients. Elle serait principalement due à l’exposition au soleil au niveau de la tête et du cou. "Les hommes chauves sont plus sensibles aux dommages causés par le soleil et au cancer de la peau parce qu'ils ont moins de protection capillaire", a déclaré le Dr Jue-Sheng Ong, auteur des recherches, dans un communiqué.

D’après l’équipe, les gènes liés à la chute des cheveux et à la couleur de la peau semblent également jouer un rôle. "Il est intéressant de noter que nous avons trouvé un chevauchement entre les gènes qui causent la perte de cheveux et les gènes qui affectent la couleur de la peau ou la pigmentation. La couleur de la peau est un facteur de risque connu pour le cancer de la peau, et ces résultats suggèrent que la pigmentation peut également contribuer à ce risque accru chez les personnes qui perdent leurs cheveux", a expliqué le chercheur.

L’importance d'une protection solaire adéquate pour les personnes chauves

Les auteurs ont précisé que l'Australie avait les taux de mélanome les plus élevés au monde, avec une personne diagnostiquée toutes les 30 minutes. "Le fait que les hommes se couvrent moins les cheveux explique probablement, du moins en partie, l'incidence plus élevée du mélanome chez les hommes résidant dans des pays où le rayonnement UV ambiant est élevé", peut-on lire dans l’étude. Le professeur Richard Scolyer a rappelé que l’utilisation d’une protection solaire était primordiale, car il s’agit de la mesure préventive la plus importante contre le mélanome et d'autres cancers de la peau.