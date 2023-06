Cancer de la peau : un coup de soleil grave avant 18 ans augmente le risque

L'ESSENTIEL En 15 ans, le nombre de cas de cancers de la peau a augmenté de 400 %, en passant de 11.373 incidences en 2004 à 45.642 en 2019.

Malgré les risques, les jeunes âgés de 16 à 25 ans ne se protègent pas assez contre les effets des rayons UV.

"Des coups de soleil douloureux marqués par une rougeur intense ou par la formation de cloques, qui durent deux jours ou plus", avant 18 ans augmentent de 20 % le risque de tumeurs cutanées.

Dans une récente campagne de prévention contre le cancer de la peau, le réseau européen de dermatologues Euromelanoma cible les adolescents. Il alerte sur le nombre de cas de tumeurs cutanées qui ne cesse d’augmenter chaque année. "On est passé de 11.373 incidences en 2004 à 45.642 en 2019, soit une augmentation de 400 % en 15 ans", ont signalé les spécialistes lors d'une conférence de presse à Bruxelles.

Les praticiens ont insisté sur le fait que les jeunes, âgés de 16 à 25 ans, sont aussi touchés par le cancer de la peau. Malgré les risques, les adolescents se protègent peu contre le soleil. "Il est pourtant essentiel qu'ils ne s'exposent pas sans protection, qu'ils apprennent à contrôler leur peau et leurs grains de beauté afin de détecter les taches suspectes", a déclaré Thomas Maselis, dermatologue et président d'Euromelanoma Belgique, martelant la nécessité d'un auto-examen par mois.

Cancer de la peau : attentions aux "coups de soleil douloureux" qui durent plus de deux jours

"Cette génération de jeunes fume moins et boit moins, et préfère aller à la salle de sport qu'au café. Dans l'ensemble, les adolescents d'aujourd'hui semblent se soucier davantage de leur santé que les générations précédentes. C'est fantastique, mais persiste encore le problème d'une protection insuffisante contre les effets des rayons UV", relève Véronique del Marmol, présidente d'Euromelanoma Europe.

À l’occasion de cette campagne, Euromelanoma a relayé une étude menée auprès de 400.000 Européens. Selon ses résultats, le fait d'attraper des coups de soleil graves avant l'âge de 18 ans augmenterait de près de 20 % le risque de développer des lésions suspectes à l'âge adulte. "Il est ici question des coups de soleil douloureux marqués par une rougeur intense ou par la formation de cloques, qui durent deux jours ou plus".

Cancer de la peau : comment le prévenir ?

Le réseau européen de dermatologues rappelle qu’il est essentiel de mettre de la crème solaire. "Vérifiez que la vôtre a un indice de protection élevé contre les rayons UVA et UVB. N'oubliez pas que la crème solaire agit environ une demi-heure après son application et ne dure que deux à trois heures." Il faut également rester à l’ombre lorsque c’est possible et surtout ne pas s’exposer durant les heures les plus chaudes, soit en milieu de journée. Autre conseil : porter "des couleurs foncées, des manches longues, un chapeau à large bord et des lunettes de soleil à indice de protection UV". Pour les enfants, il vaut mieux opter pour des vêtements dotés d'une protection solaire intégrée, car une mauvaise exposition au soleil accroît leurs risques de souffrir de problèmes de santé à long terme.