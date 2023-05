Cancer de la peau : le plus petit mélanome du monde a été détecté

L'ESSENTIEL Un micro-mélanome in situ, mesurant 0,65 millimètre, a été détecté sur la joue d’une patiente âgée de 61 ans.

Pour l’identifier, les dermatologues ont eu recours à la dermoscopie.

Cette technique permet de visualiser une lésion cutanée en profondeur grâce à une loupe éclairante.

Aux États-Unis, des dermatologues ont découvert la plus petite tumeur ne dépassant pas l’épiderme. L’an dernier, une femme, âgée de 61 ans, s’est présentée pour un examen de la peau. Elle n’avait aucun antécédent de cancer de la peau. Cependant, l’examen clinique a dévoilé un minuscule point hyperpigmenté sur sa joue. Les médecins ont décidé de réaliser une dermoscopie, une technique qui consiste à utiliser une loupe éclairante pour visualiser une lésion cutanée en profondeur.

Cet examen révèle "une peau endommagée par le soleil avec une macule brun foncé et une hyperpigmentation asymétrique. La microscopie a révélé la présence de cellules dendritiques (soit du système immunitaire) concentrées autour d'un seul follicule pileux", peut-on lire dans un rapport publié dans la revue Dermatology Practical & Conceptual.

Le mélanome mesurait 0,65 millimètre

D’après les résultats, il s’agissait un micro-mélanome in situ, une tumeur qui se présente exclusivement sur la couche supérieure de la peau. Ce dernier mesurait 0,65 millimètre. Selon les spécialistes ayant pris en charge la sexagénaire, les micro-mélanomes sont de plus en plus souvent signalés, "ce qui rend obsolètes les méthodes de dépistage telles que l'acronyme ABCDE (Asymétrie, Bord, Couleur, Diamètre, Évolutivité)". Ils estiment qu’il est donc nécessaire de comprendre comment utiliser les différents outils de diagnostic pour optimiser la détection du mélanome à son stade le plus précoce et ainsi pour le traiter le plus tôt possible.

Cancer de la peau : la dermoscopie pour examiner toutes les taches suspectes

L'adoption généralisée de la dermoscopie a permis d'identifier un nombre croissant de micro-mélanomes. En se basant uniquement sur la dermoscopie, le plus petit mélanome enregistré mesurait 1,3 mm et un autre cas amélioré par le système d'imagerie corporelle a rapporté un mélanome de 0,9 mm de diamètre. "Notre équipe a évalué 86 mélanomes de moins de 5 mm de diamètre et a constaté que 44 % d'entre eux étaient des mélanomes invasifs, ce qui souligne l'importance d'examiner les lésions suspectes, quelle que soit leur taille", ont écrit les dermatologues.