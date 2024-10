Mpox : le nouveau variant repéré au Royaume-Uni

L'ESSENTIEL Un premier cas de mpox provoqué par le nouveau variant clade 1b a été identifié au Royaume-Uni.

Ce virus est à l'origine d'une épidémie importante dans l’est de la République démocratique du Congo et les pays limitrophes.

En France, aucun cas d'infection au variant clade 1B n'a été détecté.

Après la Suède et l’Allemagne, le nouveau variant du Mpox, baptisé clade 1b, a été identifié au Royaume-Uni. L’information a été révélée par l’agence de sécurité sanitaire britannique (UKHSA) le mercredi 30 octobre 2024.

Nouveau variant Mpox : le cas a été identifié à Londres

L’agence indique dans son communiqué qu’un "seul cas humain confirmé de clade 1b mpox" a été repéré sur le sol britannique, plus précisément à Londres. Si l'UKHSA a apporté peu d'informations sur ce malade, elle a précisé qu’il avait récemment voyagé dans des pays d’Afrique touchés par ce variant.

Toutes les personnes qui ont été en contact avec le patient infecté par le mpox clade 1b se verront proposer "un test et une vaccination si nécessaire" et "seront conseillées sur les soins complémentaires à prodiguer s'ils présentent des symptômes ou si le test est positif".

L’organisme assure par ailleurs que "le risque pour la population reste faible". Elle ajoute qu’elle travaille "en étroite collaboration" avec le service de santé publique britannique (NHS) "et des partenaires universitaires pour déterminer les caractéristiques de l'agent pathogène et évaluer plus avant le risque pour la santé humaine".

Mpox clade 1B : pas de cas identifié en France

Anciennement appelé variole du singe, le mpox circule fortement sur le continent africain. Deux épidémies distinctes ont été identifiées. La première, provoquée par la souche clade 1, se situe en Afrique centrale et touche principalement les enfants. Son variant clade 1b sévit dans l’est de la République démocratique du Congo et les pays voisins. Plus virulent et contagieux, il a surtout été repéré parmi les adultes.

Dans son dernier bilan épidémiologique publié le 30 octobre 2024, Santé Publique France a confirmé que le clade 1b n’avait pas été repéré en France. L’ensemble des 195 cas de mpox déclarés à l’agence sanitaire depuis le 1er janvier 2024 concernaient des virus de clade II.

"Parmi les 151 cas renseignés, un voyage dans un pays étranger au cours des trois semaines précédant la survenue des symptômes était signalé par 37 d’entre eux (25 %). Le pays le plus fréquemment visité était l’Espagne. Un seul cas avait voyagé dans un pays d’Afrique subsaharienne (Côte d’Ivoire)."