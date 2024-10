Anti-âge, anti-douleur... Les fausses promesses du collagène

L'ESSENTIEL Le collagène, protéine clé pour la peau et les articulations, diminue avec l'âge, poussant beaucoup à recourir aux compléments alimentaires sous forme de gélules ou poudres, promus sur les réseaux sociaux comme "miracles anti-âge".

Les experts, dont certains dermatologues, remettent en question leur efficacité : une fois ingéré, le collagène se décompose et ne cible pas spécifiquement la peau ou les articulations.

Ils recommandent plutôt de stimuler naturellement la production de collagène via une alimentation riche en protéines, vitamine C et minéraux pour maintenir la santé et l'apparence.

Le collagène, cette protéine indispensable qui assure la structure de notre peau, de nos articulations et de notre système digestif, diminue naturellement avec l’âge, entraînant rides, raideurs articulaires et autres inconforts. Soucieuses de cette perte, de nombreuses personnes se tournent aujourd’hui vers les compléments de collagène, très populaires sur les réseaux sociaux et vantés comme des solutions miracles pour garder une apparence jeune et en bonne santé. Mais ces produits tiennent-ils réellement leurs promesses ?

Un marché du collagène florissant mais controversé

Gélules, poudres, crèmes enrichis au collagène, et même cafés-collagènes : le marché des compléments explose, porté par le marketing et des influenceurs qui multiplient les témoignages de résultats soi-disant spectaculaires : anti-rides, confort articulaire, atténuation des douleurs, renforcement de la densité osseuse... Des figures publiques comme Tibo InShape, célèbre sur Instagram, affirment ainsi sans trembler que le collagène est un atout pour renforcer le corps sans sucre ni matière grasse, séduisant ainsi un large public. Pourtant, malgré l’engouement, les experts s’interrogent sur l’efficacité réelle de ces compléments.

"Pour moi, tout ça c’est du pipeau", tranche Isabelle Rousseaux, du Syndicat national des dermatologues, au micro de France Info. Elle explique que le collagène est une molécule trop grosse pour cibler spécifiquement la peau ou les articulations. En réalité, une fois ingéré par l’organisme, le collagène se décompose en acides aminés dans le système digestif. Ces nutriments se dispersent alors dans tout le corps, sans effet ciblé sur la peau ou les articulations.

"Bien que certaines études aient suggéré que la supplémentation en collagène peut améliorer certaines propriétés de la peau telles que l’élasticité et l’hydratation, les messages promus dans les médias et sur les réseaux sociaux sur les effets dermatologiques du collagène vont souvent beaucoup trop loin", abonde l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

Un mode de vie sain plus efficace que les compléments de collagène

A ce jour, aucune étude sérieuse ne prouve que les compléments de collagène réduisent les rides ou soulagent durablement les douleurs articulaires. D’après l’association de consommateurs UFC-Que Choisir, les rares essais cliniques que l’on peut dénicher, sur les douleurs d’arthrose par exemple, sont mal conduits, sur un trop petit nombre de patients, sans comparer les résultats du collagène à ceux d’un placebo (une règle méthodologique de base). "Il n’y a aucune preuve que ça marche. Et, surtout, il n’y a aucune raison que ça marche", résume le Pr Francis Berenbaum, président d’honneur de la Société française de rhumatologie, interrogé par l’association.

Face à ces compléments qui n’ont en fait rien d’un élixir de jouvence, les spécialistes experts recommandent une approche plus naturelle, via un mode de vie sain et une alimentation équilibrée. En privilégiant un régime riche en protéines, en vitamine C et en minéraux comme le zinc et le cuivre, il est possible de soutenir la production de collagène. Les agrumes, les légumes verts, les céréales complètes ou encore les noix apportent les nutriments nécessaires pour entretenir la vitalité de la peau et des articulations sans passer par des produits coûteux et a priori inefficaces.