Remède anti-age : ces aliments aident à booster la production de collagène

L'ESSENTIEL Le collagène est la protéine la plus abondante dans le corps.

Elle se trouve dans les muscles, les os, les tendons, les ligaments, les organes, les vaisseaux sanguins, la peau, la muqueuse intestinale et les autres tissus.

Le collagène est indispensable pour un corps sain et dynamique. Or avec l’âge, le corps en produit de moins en moins ce qui entraîne plusieurs désagréments : des rides et une peau fripée, des tendons et des ligaments plus rigides et moins souples, des muscles qui rétrécissent et s'affaiblissent.

On peut observer également des douleurs articulaires ou de l'arthrose dues à l'usure du cartilage ou encore des problèmes gastro-intestinaux dus à l'amincissement de la paroi du tube digestif.

"Outre le vieillissement, la principale raison pour laquelle les gens n'ont pas assez de collagène est une mauvaise alimentation", explique le docteur Elizabeth Bradley, directrice médicale du Center for Functional Medicine de la Cleveland Clinic.

Le bouillon d'os bio est un excellent pourvoyeur de collagène

En effet, certains aliments apportent les éléments nécessaires au corps pour fabriquer le collagène. C'est notamment le cas du bouillon d’os, qui extrait le collagène des os de bœuf, de poulet ou de poisson, et produit un liquide à boire tel quel ou à utiliser dans d'autres plats.

Il est possible de l'acheter dans les épiceries ou de le préparer à la maison en laissant des os mijotés dans de l’eau pendant un ou deux jours : "Je recommande d'acheter uniquement du bouillon d'os biologique, ou de cuisiner du bouillon à partir d'os d'animaux élevés de manière biologique uniquement", explique le docteur Bradley. "Vous ne voulez pas de résidus de pesticides, d'antibiotiques et d'autres contaminants dans votre bouillon."

Les protéines, la vitamine C, le zinc et le cuivre permettent la production de collagène

Lorsque le corps fabrique du collagène, il combine des acides aminés, des nutriments que l’on obtient en mangeant des aliments riches en protéine, en vitamine C, en zinc et en cuivre. On trouve les protéines dans l’alimentation d’origine animale (bœuf, poulet, poisson… ) mais également végétale grâce aux légumineuses (pois cassés, haricots, pois chiche…), ou encore dans les oléagineux (noix, noisettes, amandes, cacahuètes).

La vitamine C est présente dans les fruits et des légumes, notamment les agrumes (orange, pamplemousse), les poivrons rouges et verts, les tomates ou encore les légumes à feuilles vert foncé (brocoli, chou frisé, chou de Bruxelles). Le zinc et le cuivre se trouvent eux dans les viandes, les fruits de mer, les noix, les céréales complètes et les haricots.

Collagène : les compléments alimentaires ne sont pas toujours nécessaires

"En vieillissant, cependant, votre corps peut ne plus absorber les nutriments aussi bien ou les synthétiser aussi efficacement", note Elizabeth Bradley. "Pour vous assurer que votre corps a suffisamment d'ingrédients pour fabriquer du collagène, vous devrez peut-être prendre des compléments alimentaires."

Une étude de 2019 a d’ailleurs révélé que les suppléments de collagène par voie orale pouvaient aider à guérir les blessures et à garder la peau élastique, mais des recherches supplémentaires étaient nécessaires afin d'évaluer le meilleur dosage, précise l'experte.

"Si vous avez une alimentation saine et que vous fournissez à votre corps tous les nutriments dont il a besoin pour fabriquer du collagène, vous n'avez probablement pas besoin d'un supplément”, a conclu le docteur Bradley.