Collagène : ces aliments boostent naturellement sa production dans votre corps

L'ESSENTIEL Le collagène est une protéine naturellement présente dans l’organisme.

Elle favorise l'élasticité et permet la régénération de plusieurs tissus, notamment la peau.

Une alimentation riche en protéines, vitamine C et certains minéraux peut augmenter la production de collagène.

Il est souvent associé à la chirurgie esthétique, et pourtant, le collagène a des fonctions bien plus importantes. Cette protéine naturellement présente dans l’organisme - peau, tissus osseux, tendons, muscles, etc - a un rôle important dans l’élasticité et la régénération de plusieurs tissus.

Des aliments riches en protéines

“Outre le vieillissement, la principale raison pour laquelle les gens n’ont pas assez de collagène est une mauvaise alimentation, explique le Dr Elizabeth Bradley, directrice médicale du Center for Functional Medicine de la Cleveland Clinic. Votre corps ne peut pas fabriquer de collagène s'il ne possède pas les éléments nécessaires." Dans un article de la Cleveland Clinic, le Dr Elizabeth Bradley recommande la consommation de certains aliments pour augmenter la production de collagène.

Le premier est le bouillon d’os, obtenu en laissant cuire des os - de bœuf ou de poulet par exemple - et des légumes dans de l’eau. Les vertus de cette recette de grand-mère sont de plus en plus reconnues, si bien qu’il en existe plusieurs sur le marché, fabriqués par l’industrie alimentaire. “Je recommande d'acheter uniquement du bouillon d'os biologique ou du bouillon de cuisson provenant uniquement d'os d'animaux élevés de manière biologique, indique le Dr Elizabeth Bradley. Vous ne voulez pas de résidus de pesticides, d'antibiotiques et d'autres contaminants dans votre bouillon."

Les bouillons d’os sont riches en protéines, ce dont le corps a besoin pour produire du collagène. Ainsi, il est recommandé de consommer régulièrement des aliments qui en contiennent : viande, poisson, œufs, lait, produits laitiers, graines oléagineuses (cacahuètes, amandes, pistaches, etc.), légumineuses et dérivés (tofu, pois chiche, haricots…), céréales, etc.

De la vitamine C et des minéraux pour produire du collagène

Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), la vitamine C permet de consolider les fibres de collagène. Il est donc conseillé de consommer des aliments qui en sont riches, comme, par exemple :

Agrumes (oranges, pamplemousses)

Poivrons rouges et verts

Tomates

Légumes à feuilles vert foncé (brocoli, chou frisé, choux de Bruxelles)

Enfin, les aliments riches en zinc et en cuivre sont aussi recommandés pour favoriser la production de collagène. Ces deux minéraux sont présents dans les aliments suivants :

Viandes

Fruits de mer

Noisettes

Céréales complètes

Haricots

L’apport en collagène repose donc sur une alimentation saine et équilibrée. "Pour vous assurer que votre corps dispose de suffisamment d'ingrédients pour fabriquer du collagène, vous devrez peut-être modifier ce que vous mangez ou prendre des compléments alimentaires", souligne le Dr Elizabeth Bradley. Mais, comme toujours, parlez-en d’abord à votre médecin ou à un professionnel de santé.