Stress, anxiété, dépression chez la femme enceinte : une inflammation placentaire en cause ?

L'ESSENTIEL En cas de concentrations élevées de cortisol, une isoforme dans le placenta présente une réponse surprenante au stress maternel : une inflammation qui "peut agir directement sur de nombreuses parties du cerveau."

Cela pourrait expliquer l’association complexe entre le stress et l'inflammation chez les femmes enceintes.

En outre, les chercheurs ont découvert que le placenta fonctionne différemment en fonction du sexe du fœtus.

"Actuellement, nous nous intéressons à la manière dont le placenta peut influencer le stress maternel, l'anxiété et la dépression." C’est ce que la professeur Vicki Clifton, spécialiste de la santé maternelle, a récemment déclaré dans une interview accordée Genomic Press et publiée dans Brain Medicine.

Santé mentale : une réponse inflammatoire dans le placenta qui peut "agir sur le cerveau" de la mère

Avec son équipe, elle a, dans le cadre d’une étude, découvert que le placenta possédait 13 isoformes distinctes du récepteur des glucocorticoïdes dans le placenta, dont une variante est exprimée en présence de stress maternel, d'anxiété et de dépression, ce qui active une réponse inflammatoire dans le placenta en cas de concentrations élevées de cortisol. "Cette nouvelle découverte est donc surprenante et remet en question la compréhension traditionnelle des réponses au stress pendant la grossesse", a indiqué la spécialiste. En effet, alors que la plupart des récepteurs aux glucocorticoïdes suppriment généralement l'inflammation, cette variante nouvellement identifiée semble la renforcer.

"Ces travaux pourraient expliquer pourquoi des niveaux élevés de stress et d'inflammation peuvent coïncider. L'augmentation de l'inflammation chez les femmes souffrant d'anxiété et de dépression peut agir directement sur de nombreuses parties du cerveau et exacerber les symptômes. Nous supposons que le placenta joue un rôle en contribuant à l'augmentation de l'inflammation pendant la grossesse et, à son tour, en influençant le cerveau de la mère", a-t-elle ajouté.

Des fonctions placentaires spécifiques au sexe du fœtus identifiées

Les auteurs ont aussi mis en évidence des différences cruciales entre les fœtus masculins et féminins, qui se traduisent par des fonctions placentaires spécifiques au sexe du fœtus. "Actuellement, nous ne tenons pas compte du sexe du fœtus en obstétrique." Pourtant, ses recherches suggèrent que la physiologie maternelle varie en fonction du sexe du fœtus, ce qui ouvre de nouvelles possibilités d'interventions personnalisées dans les soins de grossesse. "J'aimerais voir une médecine spécifique au sexe pour les complications de la grossesse, pour les soins des bébés prématurés et pour les soins des nouveau-nés", a souligné Vicki Clifton.

Désormais, les scientifiques étudient comment l'inflammation placentaire peut influencer la fonction cérébrale de la mère et potentiellement exacerber les symptômes d'anxiété et de dépression pendant la grossesse.