Grossesse, accouchement : être soutenues par une doula améliore la santé des mères

Depuis plusieurs années, le mot "doula", issu du grec ancien, est utilisé dans le domaine de la périnatalité aux États-Unis. Ce terme est de plus en plus employé en France. Que signifie-t-il ? Une doula est une personne qui accompagne et apporte un soutien physique et émotionnel à la future mère et son entourage pendant la grossesse, l’accouchement et la période postnatale. Ces dernières ne sont pas des professionnelles de santé, ne donnent pas de conseils médicaux et ne participent pas activement à l'accouchement, contrairement à une sage-femme. En revanche, elles orientent les femmes enceintes. Plus précisément, elles établissent un plan d'accouchement, leurs indiquent les articles et produits à mettre dans la valise de maternité, expliquent les options et répondent aux questions sur ce à quoi il faut s'attendre, et communiquent les décisions de la patiente au médecin.

Comparer les données des grossesses suivies ou non par une doula

De précédentes recherches ont montré que la présence et le soutien continus d’une doula lors du travail amélioraient le déroulement de l’accouchement. Pour confirmer cela, des scientifiques américains ont voulu évaluer l’association entre le soutien d’une doula et les résultats de santé des patientes. Dans le cadre d’une étude, parue dans la revue American Journal of Public Health, ils ont analysé les informations de 722 grossesses de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont été accompagnées par une doula. En parallèle, les auteurs ont également examiné les données de 722 patientes n’ayant pas eu ce soutien. Ensuite, ils ont aussi pris en compte des facteurs tels que l'âge, la race, le statut socio-économique et la situation géographique.

Accouchement : de meilleurs résultats de santé chez les mères soutenues par une doula

Selon les résultats, les femmes ayant été suivies par une doula avaient un risque d'accouchement par césarienne inférieur de 47 % et un risque d'accouchement prématuré inférieur de 29 %. En outre, elles étaient 46 % plus susceptibles de se rendre à un examen post-partum. Il n'y a pas eu de résultats significatifs concernant les visites aux urgences, les hospitalisations et la dépression ou l'anxiété post-partum. "Alors que les programmes de doulas se développent, ces résultats suggèrent qu'un accès plus large à cet accompagnement pourrait jouer un rôle essentiel dans l'amélioration de la santé maternelle, en particulier dans les populations à haut risque", ont conclu les auteurs.