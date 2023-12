Doula : «La grossesse n’est pas une pathologie !»

Pourquoi docteur : Qu'est-ce qu'une doula ?

Clémence Dangles : C'est principalement une femme qui accompagne des parents, la maman enceinte et puis le coparent. Ça peut aussi être toute la famille; les grands-parents et la fratrie. L'accompagnement se fait durant la grossesse, l'accouchement éventuellement, et toute la période du post-partum. Cet accompagnement se fait à plusieurs niveaux : il y a une grande écoute, un accompagnement émotionnel. Être là juste pour écouter les questionnements, les angoisses ou pas. Simplement être là pour échanger avec les parents, prendre le temps… C’est aussi un grand partage d'informations sur divers sujets, ça peut être très pratico-pratique : sur l'allaitement, sur le cododo, sur l'évolution de la grossesse. Au niveau du post-partum, on délivre une aide logistique, par exemple en venant voir la maman on s'assure qu’on lui apporte à manger ou lui propose de l'aide avec la fratrie... on est couteau Suisse ! Nous pouvons tout faire pour que l'accueil de ce nouveau-né se passe dans les meilleures conditions possibles.

Quelle est la distinction claire entre une doula et une sage-femme ?

C’est le médical. Les doulas ne sont ni paramédicales ni médicales. Nous sommes un accompagnement émotionnel et informatif.

Je ne prescris jamais rien, si une femme enceinte me dit qu’elle a les jambes lourdes je ne peux pas savoir si elle est en prééclampsie ou si elle fait de la rétention d'eau. Je ne suis pas médecin tandis que la sage-femme peut le faire. La sage-femme est personnelle médicale.

Combien de temps restez-vous après la naissance ?

Nous sommes souvent là le mois juste après l'accouchement, cela peut durer plus longtemps dans certains cas.

"Notre accompagnement est vraiment complémentaire du suivi médical"

Qui a besoin d'une doula ?

Toutes les femmes ! Toutes les familles ! Ce n’est pas nécessairement un besoin mais plutôt une envie parce que notre accompagnement est vraiment complémentaire du suivi médical. Notre métier se pratique au domicile des parents. Par exemple, une maman ou un papa peut nous dire "regarde j'ai pensé mettre le berceau là, qu'est-ce que t'en penses ?" et on discute avec eux, on leur fait prendre conscience de certaines choses. Le fait d'aller chez les gens permet vraiment qu’ils se sentent à l'aise. Et parfois, ils arrivent à confier des choses qu’ils n’auraient pas forcément dites à une sage-femme dans un cabinet pendant 15 minutes.

"J'ai fait l'Institut de Formation des Doulas de France"

Comment devient-on doula ?

C'est souvent un chemin de vie. Il y’a plusieurs organismes de formation. Moi j'ai fait l'Institut de Formation des Doulas de France. C'est une formation qui se déroule sur une année avec douze modules, où l’on va voir la physiologie de l'allaitement, le post-partum, le deuil périnatal. Il faut aussi beaucoup travailler son écoute, parce que l'accueil de la parole, on y est peu habitué dans nos sociétés. Écouter et se taire et ne pas dire "Ah oui et moi j'ai fait ça, et moi non". Il y a un autre grand point très important aussi : les doulas ont une écoute et un accueil non jugeant et uniquement bienveillant. Cela signifie qu'on peut tout entendre c'est OK. Qu’un papa nous dise "moi, cet enfant je n’en veux pas" c'est OK. Nous n’allons pas le juger. Et puis on peut commencer à accompagner quand on se sent prête, parce qu'il faut vraiment se sentir prête.

"La grossesse n’est pas une pathologie !"

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

C’est un chemin personnel… J'ai trois enfants, j'avais appris tout ça et je me suis dit mais comment est-ce qu'on peut aider les femmes à vivre leur première naissance ? Et les papas, et toute la fratrie ? Comment peut-on les aider à le faire dans de meilleures conditions ?

Généralement, les naissances en France sont extrêmement médicalisées. Nous avons beaucoup de chance d'avoir tout ce tissu médical pour prendre soin des problèmes mais la grossesse n’est pas une pathologie ! C'est quelque chose de naturel à la base, que les femmes font depuis des millénaires. Maintenant on arrive à faire en sorte qu'elles ne meurent plus en couches, que les bébés meurent moins... donc ça c'est magique et c'est vraiment un travail d'équipe avec les sages-femmes, les gynécologues, les maternités.

Comment êtes-vous rémunérée ?

Simplement par chèque CESU. Certaines doulas ont leur société mais nous on est sous le régime de service à la personne.

"Chaque accompagnement, chaque parent est unique et nous on s'adapte"

Peu de gens connaissent le métier de « doula », pourquoi à votre avis ?

Généralement, les accouchements en France sont médicalisés. On accouche à la maternité de l'hôpital. On a sa sage-femme et son médecin et voilà ! Mais parfois les sage-femmes pourraient ou devraient, si le système était bien fait, laisser ce temps d'écoute et prendre soin des familles, mais ne le font pas. Le rapport est purement médical.

Chaque accompagnement, chaque parent est unique et nous on s'adapte. Les doulas ne sont pas encore en maternité mais certaines maternités (par exemple la maternité de Nanterre) acceptent les doulas qui sont membres de l'association des « Doulas de France ».

J'espère que petit à petit, avec l'association « Les Doulas de France », en communiquant avec les différents ministères, avec les différentes maternités, on va montrer à quel point nous faisons un travail d'équipe au service des parents. Peut-être qu'un jour, comme les ostéopathes, nous seront reconnues et les mutuelles prendront en charge nos prestations. Aujourd'hui notre activité pourrait être prise en charge en partie par les entreprises pour le bien-être de leurs salariés. Il y a des pistes à creuser.

"J'ai été bien accueillie à Necker"

Pouvez-vous accompagner pendant l’accouchement ?

C'est possible, oui. Si les femmes ont fait le choix d'accoucher chez elles avec une sage-femme, nous pouvons être là en soutien pour la masser la maman, accompagner le papa ou s'occuper de la fratrie.

A la maternité de Nanterre c'est possible si c'est un parent solo puisqu’un accompagnant est accepté. J'ai été bien accueillie à Necker, donc je pense qu’il faut faire beaucoup de travail d'explication auprès des maternités, que notre place est là et que l’on ne va pas se substituer au médical. On "permet" d'attendre entre chaque examen dans des conditions calmes et zen…

Qui « prescrit » une doula ?

Ce sont beaucoup les parents eux-mêmes, soit parce qu'ils en ont entendu parler, soit parce que les femmes sont mamans solos et qu’elles ne veulent pas accoucher toutes seules... Elles se renseignent sur internet ou le lisent dans un magazine… C'est vraiment le bouche à oreille, d’où l’importance d'en parler le plus possible et de se rendre visible.

Comment faites-vous pour vous rendre plus visible, justement ?

Pour ma part, je suis sur des groupes Facebook de mamans de quartier à Paris et lors de rencontres organisées, j’y vais avec mon kakémono de « Doulas de France » pas forcément pour y faire de la publicité et trouver des clients mais pour parler du métier et dire que ça existe. Chaque fois qu'on rencontre, essentiellement des mamans, elles nous racontent leur accouchement, combien elles auraient aimé avoir la chance d'être écoutées, que quelqu'un prenne le temps d'être là pour elles. On leur en parle, pour qu'elles puissent à leur tour en parler à leurs copines, leurs collègues, leurs voisines. On plante des graines et on les arrose.