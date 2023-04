Doula de fin de vie : “Parler de la mort, ça ne fait pas mourir et cela aide à mieux vieillir”

Pourquoi Docteur : en quoi consiste le métier de doula fin de vie ?

Marie-Christine Laville : On l’a oublié, mais les doulas fin de vie existent depuis la nuit des temps. Dans la tradition, pas forcément religieuse d'ailleurs, il y a toujours eu quelqu'un qui restait aux côtés des mourants : une dame, un voisin, des compagnes…

Le métier de doula fin de vie vient de cette histoire. Nous accompagnons et assistons sur demande les personnes atteintes d’une maladie avec pronostic vital engagé chez elles, leurs proches ainsi que les endeuillés par la suite.

Nous aidons le mourant dans son cheminement face à un décès prochain. La doula aide la personne à planifier ses dernières volontés ainsi que l’environnement dans lequel elle partira. Elle est aussi présente pour la famille, souvent très seule dans ces moments complexes. Il est aussi important de savoir que nous avons une approche laïque et non religieuse. Nous respectons toutes les cultures et les religions.

La doula est rémunérée. C'est important à savoir, car cela a un coût. Toutefois, elle entre dans le cas du service à la personne. Les familles peuvent bénéficier de crédits d'impôt. Une association a été créée récemment afin de collecter des fonds pour pouvoir aider à financer l'accompagnement de gens en deuil en fin de vie qui ont peu de moyens.

"En France, on peut mourir dignement. Mais ce qui manque, c'est la présence"

Concrètement, comment se passe l’accompagnement ?

Le plus souvent, je suis contactée par la personne malade ou sa famille. Lors de la première rencontre, j'ai un questionnaire : je pose des questions pour connaître l'environnement, la famille, les proches, comment ils vivent leur maladie, comment ils l’ont appris aussi. C'est parfois un choc. Après, on voit si ça va coller ou pas. Il faut que la personne se sente à l'aise avec vous. C'est un contrat, si le mourant n'est pas d'accord, je ne poursuis pas même si la famille demande.

Lors de l'accompagnement, il faut beaucoup de bienveillance, car on constate qu’en France, on peut mourir dignement. On a les outils pour ça. Mais ce qui manque, c'est la présence.

La doula donne justement du temps. Contrairement aux professionnels de santé qui sont surchargés de travail, elle n'est pas dans l'urgence. Elle va se mettre dans un état d'être et d'esprit qui va respecter les valeurs, les croyances de l'autre et l’accompagner dans son cheminement.

En effet, ce n'est pas toujours facile de tout dire à ses proches. La doula est là pour recueillir leurs préoccupations et leurs pensées. Je leur demande ce qu'ils veulent que je restitue après leur décès. C'est comme si je faisais un lien pour après.

Dans le cadre de l’accompagnement, nous pouvons faire un massage, une réflexologie ou des exercices de méditation en fonction de nos spécialités. En revanche, nous ne faisons pas de soins. Nous ne nous substituons pas aux professionnels de santé.

Par contre, je peux coordonner les soignants. C'est-à-dire que si j'interviens en famille, je peux accompagner à l'hôpital pour une visite, faire des démarches administratives pour la personne si elle le demande.

"C'est comme si on n'avait plus le mode d'emploi pour accompagner nos proches"

Et pour les familles, que faites-vous ?

Je suis aussi là, en effet, pour les proches qui le désirent. J’ai par exemple accompagné une famille qui ne savait plus comment réagir face à leur proche mourant. L’un d’eux m'a dit "qu'est-ce que je fais ?” J'ai tout simplement répondu “reste avec elle”. Ce sont des petites choses que les gens ont perdues. Autrefois, on parlait de la mort. Elle était aussi plus proche, car les gens mourraient plus vite. Désormais, elle ne fait plus vraiment partie de notre quotidien. Aussi bien les malades que leurs proches ont vraiment besoin d'accompagnement et de soutien. C'est comme si on n'avait plus le mode d'emploi pour accompagner nos proches ou leur dire “je t'aime”.

En même temps, la maladie est difficile à gérer pour un grand nombre de personnes. Le corps se dégrade, on devient pas beau, on a mal partout. Les proches ne sont plus habitués à ce contact là et n'osent pas toucher le malade. La doula fin de vie va pouvoir le faire : ça peut aider à aborder la mort avec bienveillance.

De plus, l'accompagnement des familles endeuillées fait aussi partie du métier de doula. Ce qu'il faut savoir, c'est que les proches font appel à nous pour accompagner leurs mourants, mais souvent, ils continuent à nous voir après car nous sommes un pont avec leur mère, leur père, leur disparu. Avec une doula, la personne peut tout raconter émotionnellement. Nous les aidons à comprendre ce qu'est la mort, qu'est-ce-que le deuil…

"Parler de la mort, ça ne fait pas mourir et cela aide à mieux vieillir"

N’est-il pas difficile pour vous de côtoyer la mort aussi régulièrement ?

Je n'accompagne pas des gens en fin de vie tous les jours, j'accompagne finalement plus les endeuillés. Lorsque j'accompagne quelqu'un en fin de vie, je vais accompagner aussi des familles, des proches en suivi de deuil. Donc cela fait un équilibre. Par ailleurs, en même temps, je suis suivie. Je pense qu'il est important pour une doula d'avoir un suivi thérapeutique pour pouvoir rebondir et parler aussi. On a d'ailleurs monté une association pour les doulas fin de vie pour pouvoir discuter ensemble, car nous sommes des professionnelles isolées.

Puis, il est important de dire que parler de la mort, ça ne fait pas mourir. Cela aide même à mieux vieillir parce qu'on est clair avec soi-même et ses proches.