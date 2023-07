L'ESSENTIEL La Doula offre un soutien physique et émotionnel à la femme enceinte et à son entourage.

Ce soutien réduit le temps de travail et peut permettre d'éviter une césarienne.

Elle peut aussi favoriser le rôle de l'autre parent durant la grossesse.

La grossesse et l'accouchement sont des moments stressants pour les futurs parents. Faire appel à une Doula, une accompagnante à la naissance, peut être précieux, en complément des professionnels de santé.

Qu'est-ce qu'une Doula ?

Formée à la périnatalité et le processus de la naissance, la Doula offre un soutien physique et émotionnel à la femme enceinte et à son entourage tout au long de son parcours.

Contrairement aux professionnels de santé, elle n'est pas responsable du suivi médical de la grossesse et n'effectue pas d'actes techniques. En revanche elle établit une relation avec les parents pour les aider dans tout le processus autour de la naissance et peut être une source d'information sur les pratiques obstétricales courantes.

Pourquoi choisir une Doula ?

La présence d'une Doula a un impact positif sur le déroulement de l'accouchement, en particulier dans un environnement hospitalier parfois intimidant. Cette accompagnante à la naissance apporte un soutien émotionnel constant qui aide à réduire l'anxiété et la peur pour les futurs parents.

De nombreuses études ont montré les bienfaits de l'accompagnement par une Doula, notamment pour augmenter les chances d'avoir un accouchement vaginal spontané, réduire le taux de césarienne et la durée du travail, diminuer l'utilisation des forceps ou de la ventouse, augmenter la satisfaction et le sentiment de contrôle de la future maman et réduire le risque de dépression post-partum.

Quel est son rôle ?

Pendant la grossesse, elle répond aux questions du couple et les aide à prendre des décisions éclairées en accord avec leurs valeurs tout en les guidant dans l'élaboration du plan de naissance. Elle peut aussi favoriser la participation de l'autre parent dans cette nouvelle étape.

Pendant l'accouchement, elle offre de l'encouragement, propose des solutions pour faciliter le travail, suggère des méthodes pour soulager la douleur et réaliste des massages pour soulager les tensions.

Certaines Doulas peuvent aussi proposer des services complémentaires comme la massothérapie, l'hypnose, l'ostéopathie, le yoga ou la relation d'aide. Elles peuvent parler plusieurs langues pour répondre aux besoins culturels et linguistiques des parents.

En savoir plus : "Devenir mère : Découvrez des rituels de doulas, ces bonnes fées qui veillent sur vous pendant la grossesse" de Amandine Lagarde et Yanick Revel.