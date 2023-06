Grossesse : pourquoi rester en mouvement aide à se préparer à l’accouchement

Pourquoi docteur - Pourquoi avoir écrit ce livre ?



Mathilde Elind - Au début de ma carrière, je m’occupais beaucoup de bébés ayant des problèmes congénitaux (torticolis, malformation des pieds ou des mains...). Je me suis donc demandé ce que je pouvais faire pour les aider, et j’en suis vite arrivée à la conclusion que pour que cela se passe mieux pour les enfants, il fallait d’abord que cela se passe mieux pour les mamans.

Quel est le contenu de la préparation physique avant l’accouchement que vous proposez aux femmes enceintes ?



L’idée est de proposer une série de séances en complément de celles que font déjà les sages-femmes.



Le but est que la femme soit active et actrice pendant sa préparation, ce qui va lui permettre d’arriver le jour J avec un mental et une perception de la situation différente de ce qu’elle aurait pu avoir si elle ne s’était préparée que sur un plan théorique.



Qu’est-ce qu’une préparation physique à l’accouchement permet d’éviter selon vous ?

Le but est surtout de faire de la prévention physique.



Même si on ne peut jamais prévoir ce qui va se passer lors d’un accouchement, mes consultations permettent de diminuer le risque de déchirure ou d’épisiotomie, de faire durer le travail moins longtemps et de récupérer plus vite une fois que le bébé est né.

Concrètement, quels types d’exercices physiques conseillez-vous aux femmes pour préparer leur accouchement ?



Cela peut par exemple être une posture de yoga qui favorise l’ouverture du grand bassin et le relâchement des lombaires. Voici son déroulé :

1/ Allongée sur le dos, ramenez les deux genoux vers vous et dirigez les plantes de pieds vers le ciel.

2/ Attrapez ensuite la tranche externe des pieds ou vos gros orteils.

3/ Maintenez la position durant une vingtaine de respirations complètes et lentes.



Comment se déroulent vos séances ?



Je fais d’abord un premier bilan avec mes patientes pour connaître leurs antécédents et adapter mes consultations en fonction. Les patientes peuvent ensuite faire autant de séances qu’elles le désirent (une ordonnance de kiné est valable 1 an).



Concrètement, on commence par tout ce qui concerne le souffle, les assouplissements et le maintient de l’activité physique à raison de une a deux séances par semaine au cours du 2e trimestre. Puis, à 34 semaines, on commence la préparation du périnée à raison de 2 séances hebdomadaires jusqu’au terme. Autour de 36 semaines, on fait en plus une séance sur les exercices à faire pendant le travail, et enfin une séance sur la poussée autour de 38 semaines.



Les consultations durent entre 30 et 45 minutes.



Pour les sportives, est-ce important de maintenir leur activité physique en parallèle de ce que vous proposez ?



Oui, si les médecins sont d’accord. Pratiquer un sport adapté à la grossesse est complémentaire avec ma préparation physique avant l’accouchement. Je conseille d’ailleurs aux grandes sportives de ne pas arrêter leur activité d’un coup lorsqu’elles tombent enceintes, car cela peut provoquer des douleurs.



Peut-on rester en mouvement jusqu’à la fin de la grossesse ?



Oui, sauf s’il y a là encore une contre-indication médicale. Le yoga et la balnéothérapie sont par exemple très bien adaptés à la grossesse, et ce même dans les dernières semaines.

Pouvez-vous préciser les choses à mettre en place au niveau du souffle, que vous avez évoqué en début d’interview ?



Tout à fait, car on se sert du souffle pour toutes les phases de la grossesse. Le travail de la respiration permet notamment de maintenir la sangle abdominale tonique, de mieux se concentrer pendant l’accouchement, d’aider le bébé à descendre au cours du travail et d’avoir une bonne oxygénation du couple mère/enfant lors de la naissance.



Beaucoup de femmes ne savent pas où est le périnée avant d’accoucher. Incluez-vous un enseignement de l’anatomie féminine lorsque vous préparez vos patientes à l’accouchement, et si oui pourquoi ?



Oui, tout à fait. Avant de commencer ma séance de préparation, je vais montrer aux femmes sur un bassin en plastique où se trouve le périnée, où est-ce qu’on va masser cet organe, pourquoi on le fait, où passe le bébé au moment de l’accouchement, etc...



Cela permet aux femmes de sentir leur périnée tout en comprenant comment il bouge dans le bassin, et ainsi de mieux le relâcher pendant l’accouchement.



Quels sont vos tarifs ?



Ce sont des séances de kiné classiques qui, lorsqu’elles sont prescrites par un gynécologue ou un médecin généraliste, sont remboursées par la sécurité sociale.