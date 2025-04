Avoir été conçu en hiver rendrait moins sensible à l'augmentation de l'IMC liée à l'âge

L'ESSENTIEL Les personnes conçues pendant la saison froide présentent une activité du tissu adipeux brun plus élevée, corrélée à une hausse de la dépense énergétique, une thermogenèse accrue, une moindre accumulation de graisse viscérale et un IMC plus faible à l'âge adulte.

Un facteur clé dans la détermination de l'activité du tissu adipeux brun chez l’enfant est une importante variation quotidienne de température et une température ambiante plus basse pendant la période préconceptionnelle.

"Ces données suggèrent que la susceptibilité aux maladies métaboliques est préprogrammée par l'hérédité épigénétique de l'exposition au froid avant la conception."

Bien que les habitudes alimentaires et l’activité physique ont une incidence sur la perte de graisse, l'exposition au froid et à la chaleur joue également un rôle. D’après des chercheurs de l’université de médecine de Tokyo (Japon), lorsque les températures sont basses, le corps génère davantage de chaleur, un phénomène appelé thermogénèse, par le biais de l'activité du tissu adipeux brun et stocke moins de graisse sous forme de tissu adipeux blanc que par temps chaud. Cependant, les facteurs sous-jacents contribuant aux différences individuelles d'activité du tissu adipeux brun restent mal compris, en particulier chez les êtres humains.

IMC : une activité du tissu adipeux brun plus élevée chez les personnes conçues pendant les saisons froides

C’est pourquoi dans une étude, publiée dans la revue Nature Metabolism, les scientifiques japonais se sont penchés sur le sujet. Ces derniers ont examiné la densité, l'activité et la thermogenèse du tissu adipeux brun chez 683 hommes et femmes en bonne santé âgés de 3 à 78 ans au Japon. Leurs parents ont été exposés à des températures froides ou chaudes pendant les périodes de procréation et de naissance. Selon les résultats, les personnes qui ont été conçues pendant les saisons froides présentent une activité du tissu adipeux brun plus élevée, une production de chaleur adaptative, une dépense énergétique totale quotidienne accrue, ainsi qu'un indice de masse corporelle et une accumulation de graisse viscérale plus faibles. "La conception pendant la saison froide protège contre l'augmentation de l'indice de masse corporelle liée à l'âge grâce à l'activation du tissu adipeux brun chez l’enfant", ont précisé les auteurs.

"La susceptibilité aux maladies métaboliques préprogrammée par l'hérédité épigénétique de l'exposition au froid"

L'analyse a révélé que des températures extérieures plus basses et des fluctuations plus importantes des températures quotidiennes pendant la période de préconceptionnelle sont des déterminants clés de l'activité du tissu adipeux brun. "Ces données suggèrent que le devenir métabolique du tissu adipeux brun et la susceptibilité aux maladies métaboliques sont préprogrammés par l'hérédité épigénétique de l'exposition au froid avant la conception chez l'Homme." L’équipe estime que des travaux supplémentaires seront nécessaires pour déterminer les mécanismes sous-jacents, l'applicabilité à différentes populations et l'impact d'autres changements alimentaires et environnementaux, y compris ceux qui surviennent pendant la petite enfance.