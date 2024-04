Bouffées de chaleur : comment les reconnaître ?

L'ESSENTIEL Les bouffées de chaleur sont dues à une augmentation de la température corporelle qui se traduit par une sensation de chaleur qui commence à la poitrine et s’étend rapidement jusqu’au cou et/ou au visage.

Souvent, la personne concernée souffre d’autres symptômes : transpiration importante, rougeurs cutanées, anxiété, battements rapides du cœur.

Si vous ressentez des bouffées de chaleur, il vaut mieux en parler à votre médecin traitant car elles peuvent être le signe d’un autre problème de santé comme une maladie thyroïdienne ou des effets secondaires liés à la prise de médicaments.

Les bouffées de chaleur sont un symptôme vasomoteur de la ménopause. Elles surviennent généralement pour la première fois à la périménopause, période qui débute jusqu'à une décennie avant. Par ailleurs, leur fréquence et leur gravité varient beaucoup d'une femme à l'autre. Quels sont les signes qui ne trompent pas ?

Bouffées de chaleur à la ménopause : qu'est-ce que c'est ?

“Pendant la périménopause et la ménopause, vous devenez très sensible à de très petits changements de température, explique Dr Claudia Mason, gynécologue spécialiste de la ménopause, dans un article de la Cleveland Clinic. Le cerveau active le corps pour qu'il commence à libérer de la chaleur, et c'est à ce moment-là que vous avez une bouffée de chaleur."

Les bouffées de chaleur surviennent soudainement et sont brèves : entre 30 secondes et 5 minutes. Elles sont dues à une augmentation de la température corporelle, liée à la baisse des niveaux d'hormones. Elles se traduisent par une sensation de chaleur qui commence à la poitrine et s’étend rapidement jusqu’au cou et/ou au visage.

Souvent, la personne concernée souffre d’autres symptômes :

transpiration importante ;

rougeurs cutanées ;

anxiété ;

battements rapides du cœur.

Et cela semble contre-intuitif, mais lorsque la bouffée de chaleur est terminée, il est possible d'avoir froid.

“Tous les vaisseaux sanguins de votre poitrine et de votre visage se dilatent pour libérer de la chaleur, puis la transpiration se produit pour refroidir votre corps, détaille Dr Claudia Mason. La transpiration a une fonction de refroidissement, mais à mesure que la sueur s'évapore de votre peau, elle peut vous donner une sensation de froid."

Bouffées de chaleur : est-ce que cela peut être autre chose que la ménopause ?

Si les bouffées de chaleur sont un signe de périménopause ou de ménopause, la médecin rappelle qu'elles ne sont pas responsables de tous les coups de chaud. Si vous avez passé la journée au soleil, vous avez probablement juste chaud.

Toutefois, la professionnelle de santé met en garde également les femmes qui ont des bouffées de chaleur alors qu'elles ne sont pas en âge d'être ménopausées. Si vous en ressentez, il vaut mieux en parler à votre médecin traitant. "Si vous avez 21 ans et que vous êtes sous contraception, vous n'avez probablement pas de bouffées de chaleur périménopausées", prévient la gynécologue. "D'un autre côté, si vous avez 75 ans et que vous vous réveillez un jour pour avoir votre première bouffée de chaleur, ce n'est pas non plus lié à la ménopause. Ce sont des choses qui doivent faire l'objet d'une enquête pour d'autres causes".

En effet, ces bouffées de chaleur pourraient être le signe d’un autre problème de santé comme une maladie thyroïdienne, un traitement contre le cancer ou des effets secondaires liés à la prise de médicaments.

Ménopause : comment limiter les bouffées de chaleur ?

Pour limiter la survenue de bouffées de chaleur liées à la ménopause ou à la préménopause, il est recommandé :

d’éviter l'alcool, le café et les plats trop chauds ou épicés, selon l’ Assurance Maladie ;

de garder son logement au frais ;

de porter plusieurs couches de vêtements légers pour pouvoir les enlever ;

de diminuer le stress et l’anxiété au quotidien ;

d'utiliser des brumisateurs ;

d'adopter une alimentation saine et équilibrée.

“De nombreuses personnes [ne parlent pas] de leurs symptômes de ménopause et souffrent simplement en silence, conclut Claudia Mason. Mais des traitements sont disponibles. Votre médecin traitant a de nombreux conseils à vous donner.”