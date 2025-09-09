Ménopause et risque cardio-vasculaire : un mode de vie irréprochable ne protège pas forcément

L'ESSENTIEL La ménopause provoque très souvent des bouffées de chaleur et des troubles du sommeil mais augmente aussi le risque cardiovascullaire.

Si une bonne hygiène de vie limite ce risque, il ne disparait pas pour autant comme le montre une étude auprès de femmes amazoniennes dont le mode de vie très naturel devrait être une protection.

L'arrêt du tabac, un bon sommeil, la surveillance de la tension et de la glycémie et l'activité physique sont recommandés au moment de la ménopause.

La ménopause engendre des troubles bien identifiés : bouffées de chaleur, perturbation du sommeil. Mais selon une équipe de chercheurs de l'université d'Arizona, elle s'accompagne d'une hausse du risque cardiovasculaire, même pour les femmes dont l'hygiène de vie est parfaite. La preuve, c'est en menant une enquête auprès de femmes issues d'une population d'Amazonie, les Tsimanes, réputée pour bénéficier d'une excellente santé pour vérifier si cette hausse du risque cadiovasculaire à partir de 50 ans était universelle que les scientifiques ont constaté que celles-ci avaient des niveaux de triglycérides et de mauvais cholestérol de 1,5 à 11M% plus élevés après la ménopause.

Pourtant, ces femmes amazoniennes ont un mode de vie sans aliments transformés, elles pratiquent une activité physique intense et vivent éloignées de tout industrie polluante.

La ménopause entraîne d'importants changements dans l'organisme

L'impact de la ménopause chez les femmes génère, on le savait, d'importantes modifications dans leur organisme : élévation de la tension artérielle, du taux de sucre dans le sang et du cholestérol, ce qui a évidemment des effets néfastes sur leur santé cardiovasculaire.

Face à ce risque, suffirait-il d'adapter son hygiène de vie pour éviter les graves problèmes de santé ? Eh bien, si l'on en croit les scientifiques de l'université d'Arizona et leurs travaux sur les femmes amazoniennes, la réponse, est : non ! "Il était inattendu de constater une augmentation de ces facteurs de risque après la ménopause dans cette population, malgré des taux incroyablement faibles de maladies cardiaques; même si cette hausse reste entre 2 et 7 fois plus faible que celle observée aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni, le constat est clair, le taux de graisses dans le sang augmente aussi chez les Tsimanes!", note Madeleine Getz, auteure principale de l'étude.

Le risque cardiovasculaire après la ménopause serait universel

"Cela suggère que l'augmentation des maladies cardiaques post-ménopausiques pourrait être un phénomène universel quels que soient nos choix de vie", confirme un autre scientifique, Benjamin Trumble.

Des propos à relativiser : une autre étude récente menée aux Etats-Unis sur un panel de 3.000 femmes a identifié quatre comportements essentiels pour prévenir justement cette hausse du risque cardiovasculaire après la ménopause. Et ils sont assez simple pour être suivis : l'arrêt du tabagisme, un bon sommeil, la surveillance de la tension artérielle et de la glycémie et la pratique d'une activité physique modérée doivent permettre aux femmes de protéger leur coeur une fois parvenues à l'âge de la ménopause.