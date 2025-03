Ménopause : Gwyneth Paltrow souligne les effets délétères de l'alcool

L'ESSENTIEL En janvier, après avoir bu de l’alcool "tous les soirs" pour noyer ses angoisses liées aux incendies de Los Angeles, l’actrice a vu les symptômes de sa ménopause être aggravés.

Son sommeil était fortement perturbé : "Je me sentais écrasée par l’anxiété, je restais éveillée pendant six heures", raconte-t-elle.

Aujourd’hui, ses symptômes sont "plutôt bien sous contrôle."

"Normalement, je ne bois pas beaucoup, mais pendant ces deux semaines, je pense que j’ai bu tous les soirs." C’est ce qu’a dévoilé Gwyneth Paltrow dans l’épisode du 4 mars de son podcast Goop. Elle a expliqué que son absorption d’alcool a fortement augmenté en janvier lors des incendies à Los Angeles. "J’en ai consommé pour me soigner." Plus précisément, c’était son moyen de lutter contre sa tristesse, son stress et son anxiété.

Alcool et ménopause : "Mes symptômes étaient complètement hors de contrôle"

Problème : cette consommation excessive d’alcool a eu un impact sur sa ménopause. "Mes symptômes étaient complètement hors de contrôle. C’est la première fois que j’ai vraiment remarqué un lien de cause à effet de cette manière." Dans le détail, l’actrice américaine a raconté que son rythme de sommeil était perturbé. "Il y avait des nuits où mon anxiété me réveillait, je me sentais écrasée par l’anxiété, ce qui n’était jamais arrivé dans ma vie. Et je restais allongée dans mon lit à penser à toutes les erreurs que j’avais commises, aux sentiments de toutes les personnes que j’avais blessées, à toutes les mauvaises choses, vous savez. Et je restais éveillée pendant six heures. C’était fou !"

"L’alcool reste dans notre système (féminin) beaucoup plus longtemps"

Ce lien a déjà été observé par la Dr Mary Claire Haver, gynécologue obstétricienne certifiée, auteure du livre The New Menopause et qui a été invitée dans le podcast. "Beaucoup de mes patientes disent la même chose. Elles ont réalisé spontanément qu’elles avaient réduit leur consommation d’alcool ou qu’elles l’avaient complètement arrêtée parce que cela n’en valait tout simplement pas la peine. L’alcool reste dans notre système (féminin) beaucoup plus longtemps."

En ce qui concerne le sommeil perturbé, la spécialiste a parlé de "zone de chaos hormonal" en cas de périménopause. "C’est un peu n’importe quoi. C’est complètement imprévisible, et notre cerveau déteste le chaos. Pour certaines femmes, cela dure des années." Ce à quoi Gwyneth Paltrow a répondu : "J’ai l’impression d’y être depuis des années." Néanmoins, la femme de 52 ans semble désormais mieux vivre sa ménopause. "Je suis vraiment sur tous les fronts en ce moment, donc je suis dispersée. Mais j’ai remarqué que mes symptômes sont plutôt bien sous contrôle."