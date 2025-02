Alcool : et si le CBD pouvait réduire l’envie de boire ?

L'ESSENTIEL Dans un traitement à court terme, le cannabidiol semble moduler l'activité du système nerveux parasympathique, diminuer l'anxiété et l'envie d'alcool.

Aucun effet secondaire indésirable, tel que la somnolence ou les problèmes cognitifs, n'a été observé pendant le traitement à court terme.

Les chercheurs recommandent de poursuivre les recherches pour déterminer si le CBD pourrait être un traitement efficace pour aider les personnes à se remettre d'un trouble lié à la consommation d'alcool.

Le cannabidiol (CBD) pourrait être prometteur en tant qu'outil pour aider les adultes à réduire leur consommation problématique d'alcool. C’est ce que révèle une nouvelle étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Alcohol, Clinical and Experimental Research. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs de l’université de Sydney (Australie) ont voulu examiner les effets du CBD par rapport au placebo sur les réponses psychophysiologiques, le besoin et l'anxiété aux signaux d'alcool et l'appétit, la tolérance et la sécurité, y compris le fonctionnement cognitif. Afin de mener à bien les travaux, l’équipe a recruté 22 personnes atteintes de troubles liés à la consommation d'alcool. Pendant trois jours, les participants ont reçu 800 mg quotidiens de CBD ou un placebo. L'envie et l'humeur des volontaires ont été évaluées périodiquement à l'aide de questionnaires, et les réponses physiologiques ont été mesurées à l'aide d'électrodes sur la peau, y compris lorsque les adultes étaient en présence d'alcool, et d'indices sonores et visuels liés à la consommation d'alcool.

Les participants ayant reçu du CBD sont moins anxieux et ont moins envie de boire de l’alcool

Selon les résultats, le cannabidiol s'est avéré avoir des effets bénéfiques sur l'anxiété et l'envie de boire, par rapport au placebo, selon plusieurs mesures. Dans le détail, les patients ayant reçu du CBD ont montré une variabilité élevée de la fréquence cardiaque à haute fréquence, indiquant une activité accrue du système nerveux parasympathique, ce qui aide le corps à se détendre en période de stress et peut réduire la sensation de besoin de boire. Ils ont aussi signalé une réduction de l'anxiété entre le début et l'exposition aux signaux d'alcool, tandis que le groupe placebo a signalé une augmentation de ce trouble. Pendant l'exposition aux signaux d'alcool, l'activité du système nerveux parasympathique a quelque peu diminué, mais après la tâche de détection des signaux d'alcool, le groupe CBD a signalé une diminution de l'envie d'alcool, alors que le groupe placebo ne l'a pas fait.

Somnolence, problèmes cognitifs : aucun effet secondaire indésirable n'a été observé

D’après les auteurs, les volontaires toléraient bien le CBD, car aucun effet secondaire significatif n'a été rapporté. Aucune différence significative n'a été observée entre les groupes CBD et placebo sur les mesures du fonctionnement cognitif, notamment l'attention visuelle, la vitesse de traitement et la fonction motrice de base. Les participants n'ont pas signalé de sédation significativement plus élevée après l'administration de CBD par rapport au placebo. « Des essais cliniques parallèles à grande échelle avec des traitements à plus long terme sont désormais nécessaires pour déterminer le potentiel thérapeutique du CBD dans la prise en charge les troubles liés à la consommation d'alcool », peut-on lire dans les conclusions.