Addiction : où en sont les Français avec l’alcool ?

L'ESSENTIEL En 2023, la consommation d’alcool a continué de baisser dans toutes les classes d’âges en France.

“En revanche, le nombre des hospitalisations en lien avec l'alcool croît”, alerte l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives.

“Ces séjours concernent 307.676 patients, qui sont en majorité des hommes (73 %) et dont l’âge moyen est de 56 ans.”

Fin novembre, l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives a publié son traditionnel bilan sur la consommation d’alcool par les Françaises et les Français. Et à quelques jours de la fin d’année et du défi Dry January -janvier sobre- on s’est dit qu’il serait de bon ton d’en parler chez Pourquoi Docteur.

Une moyenne de 10,35 litres d’alcool pur par habitant de plus de 15 ans

La consommation d’alcool baisse dans toutes les classes d’âges. “L’année 2023 marque, une fois de plus, une baisse de la plupart des indicateurs liés à la vente et à l’usage d’alcool”, commence le rapport. Dans le détail, les volumes d’alcool pur mis en vente ont diminué de 3,8 % en 2023 par rapport à 2022, “s’établissant désormais à une moyenne de 10,35 litres d’alcool pur par habitant de plus de 15 ans”. En cause : le recul des ventes de vins (− 4,2 % entre 2022 et 2023), qui restent les boissons alcoolisées préférées des Français avec 52 % des parts du marché. À noter toutefois que la bière gagne de plus en plus de terrain depuis 2018, avec désormais un quart des volumes d’alcool mis en vente.

Une baisse de la consommation d’alcool au quotidien

“Chez les adultes, la diminution la plus marquée concerne la consommation quotidienne (− 13 % entre 2021 et 2023)”, précise le rapport. Les experts soulignent également le fait qu’il y a bien moins de personnes tuées dans des accidents mortels impliquant un conducteur ayant une alcoolémie positive, avec une baisse de 7,5 points en 2023 par rapport à 2022.

“Chez les adolescents de 17 ans, la baisse de consommation est encore plus prononcée entre 2017 et 2022, avec un usage quotidien qui a diminué de 31 %, et un usage dans le mois qui a diminué de 14 %.” Bien qu’elles soient toujours présentes, les alcoolisations ponctuelles importantes mensuelles, sont également en diminution, avec une baisse de 16,8 % par rapport à 2017.

Une hausse des hospitalisations en lien avec l’alcool

“En revanche, le nombre des hospitalisations en lien avec l'alcool croît”, alerte l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Les données montrent une hausse de 4,1 % des séjours et une augmentation de 2,5 % des patients en 2023 par rapport à 2022. “Ces séjours concernent 307.676 patients, qui sont en majorité des hommes (73 %) et dont l’âge moyen est de 56 ans.”

Ces données confirment la tendance portée par les nouvelles génération d’adultes qui consomment moins d’alcool que les anciens au quotidien mais de façon excessive ponctuellement. Les repères de consommation “à moindres risques”, qui s’adressent à des adultes ne présentant pas de troubles de la santé, comportent trois dimensions : ne pas consommer plus de 2 verres par jour, pas plus de 10 par semaine, et avoir au moins deux jours sur sept sans aucune consommation d’alcool.