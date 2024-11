La longueur de vos doigts révèle-t-elle votre consommation d’alcool ?

L'ESSENTIEL La consommation d’alcool peut être influencée par les hormones sexuelles prénatale (testostérone et œstrogène), qui agissent sur le développement embryonnaire et semblent laisser des traces visibles dans la forme de nos mains.

Le ratio 2D/4D, qui mesure la proportion entre l’index et l’annulaire, serait ainsi un marqueur biologique de l’exposition prénatale à ces hormones, et donc de la propension à boire de l’alcool.

L’étude a mis en évidence une corrélation entre un ratio faible 2D/4D (soit un annulaire plus long que l’index) et une consommation accrue d’alcool, surtout chez les hommes.

Et si la longueur de vos doigts pouvait prédire votre comportement face à la boisson ? C’est du moins ce que suggère une nouvelle étude publiée dans l’American Journal of Human Biology : le rapport entre la longueur de l’index (le 2e doigt) et de l’annulaire (le 4e doigt) pourrait révéler quelques indices sur vos habitudes de consommation d’alcool.

Le rôle des hormones sexuelles prénatales

D’après les chercheurs de l’Université de Swansea (Royaume-Uni) et de l’Université médicale de Łódź (Pologne), il existe des preuves que la consommation d’alcool peut être influencée par les hormones sexuelles prénatales. Or, ces dernières, notamment la testostérone et l’œstrogène, agissent sur le développement embryonnaire et semblent laisser des traces visibles dans la forme de nos mains. Le ratio "2D/4D", qui mesure la proportion entre l’index et l’annulaire, serait ainsi un marqueur biologique de l’exposition prénatale à ces hormones, et donc de la propension à boire de l’alcool.

"Les patients dépendants à l’alcool présentent souvent des annulaires significativement plus longs que leurs index, ce qui reflète une exposition élevée à la testostérone par rapport à l’œstrogène", détaille le professeur John Manning, auteur principal des travaux, dans un communiqué.

L’étude, menée sur un échantillon de 258 étudiants dont 169 femmes, a justement mis en évidence une corrélation entre un ratio faible 2D/4D (soit un annulaire plus long que l’index) et une forte consommation d’alcool. Les hommes, déjà connus pour avoir des taux de consommation plus élevés et une mortalité accrue liée à la boisson, montrent d’ailleurs des associations plus marquées que les femmes.

Prévenir et traiter les abus d’alcool

Ces résultats ouvrent la voie à une meilleure compréhension des comportements liés à l’alcool, du simple usage social à la dépendance sévère. "Comprendre les facteurs biologiques derrière ces différences entre les individus pourrait aider à prévenir et à traiter les abus d’alcool", estime le professeur Manning. Cette étude s’ajoute aux travaux du professeur sur le ratio 2D/4D, déjà exploré pour prédire des issues médicales après le Covid-19 ou les performances sportives (les athlètes auraient un ratio exceptionnellement bas).

Nos doigts ne sont donc pas seulement des outils : ils pourraient être des révélateurs de notre santé et notre mode de vie. Voire de notre personnalité, puisque des études ont montré que les hommes et les femmes dont l’annulaire est plus long que l’index font preuve de plus d’agressivité verbale.