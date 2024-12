Alcool : passé un certain âge il faut arrêter d'en boire

L'ESSENTIEL Un neurologue explique que l'alcool est associé à de nombreuses maladies et également à une démence précoce.

Le spécialiste conseille de ne plus consommer d'alcool à partir de 65 ans.

L'alcool est une substance qui endommage et détruit le fonctionnement du système nerveux.

On estime qu'en France, 49.000 décès par an seraient dûs à la consommation d'alcool, selon le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. Les buveurs réguliers d’alcool sont susceptibles de souffrir de dommages importants sur la santé. Pour mémoire, au-delà de deux verres par jour pour les femmes et trois verres pour les hommes, l’alcool est considéré comme un facteur de risque majeur pour la survenue de certains cancers (bouche, gorge, œsophage, côlon-rectum), de maladies du foie (cirrhose) et du pancréas, de troubles cardiovasculaires ou psychiques (anxiété, dépression…).

L’alcool endommage le fonctionnement du cerveau et de la mémoire

Une consommation trop importante est également susceptible d'être associée à une démence précoce. Dans une interview publiée par The Sun, le Docteur Richard Restak, neurologue, a expliqué que l’alcool est une "neurotoxine directe", une substance qui endommage ou détruit le fonctionnement du système nerveux. L'abus d'alcool pourrait ainsi altérer notre cerveau et par voie de conséquence notre mémoire.

Pour lutter contre ces risques, le médecin estime que l’on devrait totalement proscrire l’alcool à partir d'un certain âge. "Je suggère fortement aux personnes âgées de 65 ans ou plus d'éliminer complètement et définitivement l'alcool de leur régime alimentaire", a conseillé l’auteur du livre Comment prévenir la démence : guide d'un expert sur la santé cérébrale à long terme. Il a également recommandé de réfléchir à sa relation avec l’alcool, quel que soit l’âge, lorsque celui-ci sert à calmer son énervement ou soulager son anxiété.

Syndrome Wernicke-Korsakoff : la consommation excessive d’alcool liée à cette forme de démence

Selon l'expert, une démence spécifique peut atteindre les personnes consommant trop d’alcool : le syndrome Wernicke-Korsakoff. Il s'agit d'"une perte sévère de la mémoire récente" et "résulte de l'effet direct de l'alcool sur le cerveau", a développé le Docteur Richard Restak. À long terme, une consommation élevée d’alcool peut également occasionner une carence en vitamine B1, entrainant alors ce syndrome.