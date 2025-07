Grippe, covid-19 : les vaccins protègent contre les risques cardiovasculaires liés à une infection

L'ESSENTIEL Après avoir analysé les donnés disponibles, l'European Society of Cardiology indique que la vaccination contre la grippe ou d'autres virus réduit les risques d'événements cardiovasculaires post-infections.

Les cardiologues européens appellent ainsi à utiliser la vaccination dans le cadre de la prévention des événements cardiovasculaires après diverses infections virales et bactériennes.

L'article détaille également les stratégies vaccinales à suivre pour les personnes fragiles.

Ne faites pas l’impasse sur vos vaccins. Voici le conseil de la société européenne de cardiologie (European Society of Cardiology ; ESC) après avoir passé au crible les effets de la vaccination contre la grippe, la covid-19, la pneumonie, le virus respiratoire syncytial et d'autres infections sur la santé cardiaque.

Leur étude, publiée dans la revue European Heart Journal, montre qu’être vacciné contre ces maladies limite les risques de souffrir d’un trouble cardiovasculaire après une infection.

Être vacciné réduit les risques d’événement cardiovasculaire post-infection

"Nous savons depuis de nombreuses années que la grippe peut augmenter le risque d'événements cardiovasculaires indésirables majeurs tels que les crises cardiaques et peut exacerber l'insuffisance cardiaque", explique le Pr Thomas F. Lüscher, auteur principal de l'étude et président de l'ESC, dans un communiqué. "Plus récemment, les preuves suggèrent que d'autres infections respiratoires sont également associées à une morbidité et une mortalité cardiovasculaires accrues. La nouvelle publication décrit comment les vaccinations non seulement préviennent les infections, mais réduisent également le risque d'événements cardiovasculaires, en particulier chez les personnes fragiles."

Lors des travaux, le chercheur et ses collègues ont, par exemple, noté qu’en plus de réduire le risque d'infection par les virus grippaux de 60 %, le vaccin contre la grippe diminue aussi les complications cardiovasculaires post-infection. "Les personnes vaccinées présentent une réduction de 30 % des événements cardiovasculaires majeurs", écrivent-ils.

La méta-analyse met aussi en lumière les effets cardio-protecteurs de plusieurs vaccins tels que ceux contre le zona, le virus respiratoire syncytial ou encore le SARS-CoV-2.

Santé cardiovasculaire : "la vaccination devrait devenir un pilier fondamental des stratégies préventives"

Les membres de l’ESC reconnaissent que les vaccins restent des produits sources de controverses et de craintes en raison de leurs potentiels effets indésirables. Toutefois, ils rappellent que ces événements graves sont “très rares”. Les spécialistes recommandent par ailleurs aux populations vulnérables comme les patients immunodéprimés, les femmes enceintes ou encore les malades atteints de pathologies cardiovasculaires de s’informer sur les vaccins recommandés et leur fréquence.

"La prévention est cruciale pour réduire le fardeau considérable des maladies cardiovasculaires. La totalité des preuves indique que la vaccination devrait devenir un pilier fondamental des stratégies préventives aux côtés d'autres mesures établies", conclut le professeur Thomas F. Lüscher.