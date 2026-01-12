Régime cétogène : «On bousille pas mal de choses dans le corps. J'ai failli y rester», signale Marianne James

L'ESSENTIEL Le régime cétogène repose sur la suppression quasi complète des glucides de l'alimentation.

Il provoque la production de corps cétoniques.

D’après Marianne James, qui l’a testé, ce dernier est le mode d’alimentation "le plus dangereux, car j'ai failli y rester."

"Il y a une chose qui étonne vraiment mes proches, ils me savent avec un caractère et une détermination mais vraiment… J'ai un côté 'plutôt crever que d'arrêter'. Je suis vraiment tenace (…), mais pas sur le poids, je n'y arrive pas. Je n'ai aucune volonté là-dessus, c'est une addiction", a déclaré, sur le plateau de C à vous sur France 5, Marianne James auteure-compositrice-interprète et comédienne française le 10 janvier. Lors de cette émission, l'ancienne jurée de Nouvelle Star a confié avoir essayé plusieurs régimes pour perdre des kilos.

Le régime cétogène provoque la production de corps cétoniques

Parmi ceux qu’elle a testés : le régime cétogène, dont les bienfaits ont été vantés par plusieurs spécialistes et célébrités. Celui-ci provoque la production de corps cétoniques. "Schématiquement, ces molécules sont fabriquées à partir des graisses, quand les réserves en sucre de l’organisme sont épuisées. Le sucre n’étant plus disponible comme source d’énergie, l'organisme va puiser dans les graisses pour produire des corps cétoniques qui seront utilisés à sa place pour lui fournir de l’énergie. Ce processus est appelé 'lipolyse'. L’intérêt est évidemment de faire ainsi diminuer la masse graisseuse, et donc de maigrir", indique l’INRAE.

Concrètement, les personnes adoptant ce mode d’alimentation réduisent drastiquement la proportion de glucides dans leur alimentation. Ainsi, ils ne consomment plus de sucreries, mais également de féculents (pâtes, riz, pomme de terre…), de légumineuses (lentilles, pois chiches) et de fruits. À l’inverse, l’ingestion de graisses, apportées sous forme de crème, beurre, huiles diverses et mayonnaise, augmente. Ainsi, les graisses sont l’apport calorique principal. "Dans de telles conditions, l’apport de protéines n’a pas besoin d’être diminué ou augmenté particulièrement. Le régime cétogène inclut donc des protéines en quantités modérées, sous forme d’œufs, de fromages, de poissons et de viandes", précise l’INRAE.

Le régime cétogène, "le plus dangereux" selon Marianne James

Plusieurs études montrent que ce régime est bénéfique contre certaines maladies. Mais selon Marianne James, le "keto diet" est "le plus dangereux, car j'ai failli y rester. (…) On bousille pas mal de choses dans le corps. Par contre, qu’est-ce que ça marche. C’est bien ça le problème. J’ai voulu perdre 20, 30, 40 kilos, ils partent comme ça !" La jurée de La France a un incroyable talent n’est pas la première à évoquer les risques de l’alimentation cétogène. Sur le site Santé.fr, les effets indésirables cités sont des nausées, la constipation, la fatigue, des maux de tête, des crampes, une mauvaise haleine, voire des calculs rénaux. "De plus, il peut être à l'origine de déshydratation si la personne ne boit pas davantage que d'habitude (au moins 2 litres par jour)." Pour rappel, avant d’adopter un nouveau mode d’alimentation, il est conseillé de demander l’avis d’un médecin.