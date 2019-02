Régime cétogène : pas de vertus anti-inflammatoires et beaucoup d'effets secondaires

Actuellement très populaire, le régime cétogène fait aussi polémique. Pour tenter d’y voir plus clair, une équipe de chercheurs de l'Inserm s’est penchée sur le bêta-hydroxybutyrate, qui est le principal nutriment produit par notre organisme en réponse à une diète de ce type.



Le régime cétogène consiste à éliminer presque tous les glucides de son alimentation, notamment les féculents, pour privilégier les aliments gras et les protéines. Comme lorsqu’on pratique le jeune, les cellules qui se nourrissent normalement de glucose ne peuvent plus faire face à leurs besoins et se mettent alors à utiliser une voie annexe pour produire de l’énergie, passant par la dégradation d'acides gras. Cette voie produit alors des dérivés d’acides gras nommés "corps cétoniques", et principalement du bêta-hydroxybutyrate, paré jusqu’ici de supposées vertus anti-inflammatoires.

L’effet observé est légèrement pro-inflammatoire

Hors, selon la directrice de l’étude Luciano Pirola et son équipe, cette substance ne présente pas d’activité anti-inflammatoire. Au contraire, l’effet observé est légèrement pro-inflammatoire. "Ces travaux sont un point de départ : nous devons aller plus loin car nous prévoyons une augmentation du recours au régime cétogène dans les années à venir", indique la scientifique.

"Ce régime est déjà indiqué dans des situations particulières, par exemple pour des personnes épileptiques chez lesquelles il permet de réduire la fréquence des crises sans que l’on comprenne de façon approfondie le mécanisme mis en jeu. Il commence également à être suggéré dans d’autres maladies comme le cancer ou même le diabète", poursuit-elle.

Des effets secondaires importants

Il y a peu, le régime cétocène a été classé comme l’un des pires régimes alimentaires à suivre dans le US News & World Report, les experts se disant préoccupés par les déséquilibres nutritionnels engendrés par cette diète et le fait qu’elle soit "extrême et difficile à suivre".



Le régime cétogène comporte en outre des effets secondaires importants, comme l’aggravation des problèmes de santé cardiovasculaire, l’alourdissement du foie, des douleurs à la tête, des nausées, de la fatigue, de la constipation, ou encore des calculs rénaux. Avant de l’adopter, il est donc essentiel d’en parler à son médecin.