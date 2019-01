Des experts élisent LE régime alimentaire le plus sain et efficace

Perdre du poids si notre IMC est trop élevé et mieux s’alimenter oui, mais attention : toutes les diètes ne sont pas bonnes à suivre à la lettre. Comme chaque année, le U.S. News & World Report permet de faire le tri entre les régimes alimentaires réellement bons pour la santé et ceux qui ne sont que de simples modes.

Le régime méditerranéen se classe une nouvelle fois premier

Sur 41 régimes alimentaires, le régime méditerranéen se classe une nouvelle fois premier, suivi par le régime DASH et le régime flexitarien. En dernières positions arrivent le régime cétocène, pourtant extrêmement en vogue, et le régime Whole30. Cette sélection s’est effectuée sur la base de plusieurs critères, dont l’efficacité des régimes pour perdre du poids, la facilité à suivre leurs règles ou encore leurs pouvoirs préventifs face aux maladies cardiovasculaires et au diabète.

Les régimes à ne pas suivre

Suivi par de nombreuses stars, le régime cétocène, "strictement limité en glucides et riche en matières grasses, a par exemple rendu certains experts préoccupés par les déséquilibres nutritionnels ; d'autres craignent que le régime alimentaire soit extrême et difficile à suivre", indique US News & World Report.



Le régime "Whole30", qui met l'accent sur les aliments complets et l'élimination du sucre, de l'alcool, des céréales, des légumineuses, du soja et des produits laitiers, est également à la 38e place en raison de "l'absence de preuves scientifiques" et de "son approche à court terme et ses promesses à long terme".

Perdre du poids sans souffrir de carences alimentaires

A contrario, le régime méditerranéen, qui se base sur la consommation de fruits et de légumes de saison, de poissons et d’une cuisine à l’huile d’olive permet de perdre du poids sans souffrir de carences alimentaires (les viandes et les produits laitiers y sont peu consommés).

Un régime méditerranéen a d'autres avantages pour la santé, réduisant notamment le risque d’ostéoporose, de maladie cardiovasculaire, de diabète, de maladie de Parkinson, d'Alzheimer et de cancer. Combiné à une activité physique régulière, il optimise toutes les chances de vivre longtemps et en bonne forme.