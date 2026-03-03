Elle accouche d’un bébé de 6 kg : comment un fœtus peut‑il devenir aussi gros avant la naissance ?

L'ESSENTIEL Aux États-Unis, une femme a accouché d’un petit garçon de 6 kg.

Lorsqu’un bébé est considéré comme grand pour son âge gestationnel (c’est-à-dire un poids supérieur à celui de 90 % des nouveau-nés du même âge gestationnel), on parle de macrosomie fœtale.

Le facteur principal est le diabète maternel, suivi de l’obésité maternelle ou d’une prise de poids importante pendant la grossesse.

"Deux naissances inoubliables ont fait du 30 janvier une journée mémorable à la maternité du Cayuga Medical Center." C’est ce qu’a écrit, le 13 février dernier, sur Facebook l’hôpital de l’État de New York. Sous la photo de deux enfants, l’établissement explique qu’une famille a accueilli un petit garçon de 6 kg, "le plus gros bébé jamais né dans cet hôpital", tandis qu’à quelques heures d’intervalle, une autre célébrait l’arrivée d’une petite fille, qui pesait à peine 1,8 kg. Selon le magazine People, Terrica et Shawn, les parents du bébé au poids impressionnant, ont, comme l’équipe médicale, étaient surpris par la taille de leur enfant. "Nous savions qu'il serait grand, mais pas à ce point. Il porte déjà des couches et des vêtements de 3 à 6 mois. J'ai l'impression d'avoir sauté directement à un bébé de 3 mois !"

Qu’est‑ce qui peut expliquer qu’un bébé pèse 6 kg à la naissance ?

Dans le cas du petit garçon, on parle de macrosomie fœtale. Ce terme est utilisé pour décrire les nourrissons pesant plus de 4,5 kilogrammes. "Un nouveau-né qui présente un poids supérieur à celui de 90 % des nouveau-nés du même âge gestationnel est considéré comme grand pour son âge gestationnel", qui fait référence au nombre de semaines de grossesse (déterminé en comptant le nombre de semaines écoulées depuis le premier jour des dernières règles de la mère et le jour de l’accouchement), d’après le Manuel MSD.

Les bébés peuvent avoir un "grand corps" et être en bonne santé, car leurs parents sont grands. Cependant, certains troubles chez la mère entraînent parfois un poids important du bébé pour son âge gestationnel. Le facteur prédominant est le diabète maternel. "La grande taille résulte des effets anabolisants du taux élevé d'insuline fœtale produite en réponse à une glycémie excessive pendant la grossesse et parfois augmentation de l'apport calorique par la mère pour compenser la perte de glucose dans l'urine. Moins le diabète de la mère est bien contrôlé pendant la grossesse, plus la taille du fœtus est importante."

Ce poids excessif du fœtus peut également être lié à l’obésité chez la femme enceinte. Autres causes possibles : des syndromes ou des anomalies génétiques (syndrome de Beckwith-Wiedemann ou syndrome de Sotos) ou une prise de poids excessive pendant la grossesse (le fœtus ingère plus de calories au fur et à mesure que la mère prend du poids).

Macrosomie fœtale : quels risques ?

Le fait de porter un enfant macrosome peut rendre un accouchement par voie basse, notamment lors d’une présentation par le siège, difficile et entraîner un traumatisme obstétrical, comme la dystocie des épaules, une fracture de la clavicule ou des membres, une asphyxie périnatale et une inhalation méconiale. "Si le fœtus a été exposé à des taux de glucose élevés car le diabète de sa mère était mal contrôlé pendant la grossesse, le fœtus présente un taux d’insuline élevé." Autre complication : le développement pulmonaire peut être retardé chez les nouveau-nés dont la mère est diabétique et les nouveau-nés sont exposés à un risque accru de syndrome de détresse respiratoire ou de tachypnée transitoire du nouveau-né, et ce même lorsqu’ils ne sont pas prématurés, selon le Manuel MSD.

Les enfants présentant un poids excessif, nés d’une mère dont le diabète est mal contrôlé, sont exposés à un risque accru de malformations congénitales, notamment celles qui impliquent le cerveau, le cœur, les reins, le tube digestif et la partie inférieure de la colonne vertébrale. Ils présentent aussi un excès de globules rouges (polyglobulie), qui se traduit par un teint rougeâtre.