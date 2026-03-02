Comment le bruit de la circulation la nuit attaque votre cœur ?

L'ESSENTIEL Selon l'étude, une seule nuit de bruit de circulation routière peut avoir des impacts sur la santé cardiaque.

Les personnes exposées au bruit de la circulation nocturne ont présenté une altération de la fonction vasculaire, une hausse du rythme cardiaque et des modifications des protéines sanguines liées à l'inflammation et aux réponses au stress.

Les chercheurs appellent à renforcer la réglementation sur la pollution sonore nocturne.

Les bruits de la circulation nocturne ne perturbent pas que votre sommeil, ils perturbent également votre cœur. Et, attention... il faut très peu de temps pour l’impacter. Une nouvelle étude montre, en effet, qu’une seule nuit avec le trafic routière "en berceuse" altère la fonction cardiaque.

Les résultats ont été publiés dans la revue Cardiovascular Research, le 25 février 2026.

Une seule nuit avec le bruit du trafic routier suffit pour impacter le cœur

Pour évaluer l’impact de la pollution sonore nocturne sur la santé, les chercheurs ont suivi 74 personnes en bonne santé pendant 3 nuits. Chaque nuit, les participants ont été exposés à l'une des trois conditions sonores suivantes alors qu'ils dormaient : l’absence de bruit (groupe témoin), 30 épisodes de bruit de circulation ou 60 épisodes de bruit de circulation. Les sons diffusés provenaient d’enregistrement du trafic réel avec des pointes d'environ 60 décibels.

Le lendemain matin, tous les volontaires ont subi plusieurs examens de santé, dont celui de la dilatation médiée par le flux sanguin. Ce test évalue la fonction vasculaire du patient : un pourcentage faible indique une altération de leur fonction et est associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Résultat : le taux de dilatation médiée par le flux sanguin était de 9,35 % dans le groupe témoin, de 8,19 % chez les participants exposés à 30 épisodes de bruit de circulation nocturne et de 7,73 % chez ceux exposés à 60 épisodes.

Les analyses sanguines des personnes exposées à la pollution sonore nocturne ont révélé des modifications dans les protéines sanguines (interleukines et de la chimiotaxie) liées à l'inflammation et aux réponses au stress. L'exposition au bruit a également augmenté leur fréquence cardiaque moyenne de 1,23 battement par minute. La qualité et la quantité du sommeil, telles que perçues par les participants, ont été significativement réduites dans tous les domaines après l'exposition au bruit.

Face à ces résultats, il n’y a pas de doute pour les chercheurs : une seule nuit de bruit de la circulation routière, même à faible intensité, provoque un stress nocif sur le cœur et les vaisseaux sanguins. "Même une seule nuit de bruit de la circulation a stressé le système cardiovasculaire. Nous ne nous attendions pas à trouver des changements biologiques aussi constants chez les personnes exposées à des niveaux de bruit typiques d'une personne vivant près d'une route", explique l'auteur principal Dr. Omar Hahad du centre médical universitaire de l'Université Johannes Gutenberg.

Comment réduire l’impact du bruit routier sur le cœur et le sommeil ?

Les chercheurs proposent des conseils pour réduire l’impact du bruit du trafic routier nocturne sur le cœur. "Réduire l'exposition au bruit de la chambre à coucher dans la mesure du possible est une mesure raisonnable – en éloignant les chambres à coucher de la route ou en achetant des fenêtres hautement isolées. Les bouchons d'oreilles pourraient également réduire la charge de bruit, bien que nous n'ayons pas encore de preuves solides qu'ils protègent contre les risques cardiovasculaires. Faire des changements de mode de vie tels que des régimes plus sains et de l'exercice physique serait aussi protecteur", préconise le Dr. Omar Hahad dans un communiqué.

"Cependant, le plus grand impact positif viendrait de mesures structurelles et sociétales, telles que la réduction de la circulation la nuit, des surfaces routières plus calmes, une meilleure planification urbaine et une bonne isolation des bâtiments", ajoute-t-il.