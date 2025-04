Bruits nocifs au travail : quelles sont les professions les plus touchées ?

L'ESSENTIEL L’exposition professionnelle au bruit (supérieur à 70 dB) a des impacts sur la santé.

En 2019, plus de 5 millions de travailleurs étaient exposés au bruit, dont 35,8 % exposés à un niveau lésionnel.

Selon l'exposition, le bruit peut avoir des effets auditifs (surdité, perte auditive, fatigue auditive, acouphènes...) et des effets extra-auditifs (stress, fatigue, troubles du sommeil, troubles cardiovasculaires...).

Perte d’audition, surdité, acouphène, fatigue, stress…. le bruit - s’il est d’au moins 70 dB(A) sur 8 heures - peut avoir des répercussions importantes sur la santé. Plus de 5 millions de travailleurs ont été exposés à ce niveau nocif en 2019, selon le dernier rapport publié par Santé Publique France ce 1er avril 2025.

BTP, métallurgie, transport : les travailleurs sont exposés à des niveaux de bruit nocifs

Deux travailleurs sur 10 en France étaient exposés à un niveau de bruit dommageable pour la santé en 2019. Dans le détail, 13,2 % d’entre eux évoluaient dans un univers sonore allant de 70 à 80 dB et faisaient face à des troubles majoritairement réversibles comme les acouphènes, la fatigue auditive, des problèmes du sommeil ou du stress… Les 7,3 % d’actifs restant étaient de leur côté exposés à des sons beaucoup plus dangereux pour leur ouïe. Ils ont un risque accru de perte auditive et de surdité. Cette problématique professionnelle est très genrée. En effet, les hommes représentaient 80 % des travailleurs exposés à des niveaux sonores risqués.

Le BTP est le milieu le plus concerné par le bruit avec 1,3 million de travailleurs touchés, dont 53,7 % à un niveau lésionnel. Vient ensuite le secteur “transports, logistique et tourisme” avec un plus de 800.000 d'actifs (18,7 % à un niveau lésionnel). Si on prend en compte, la proportion d’exposés dans chaque secteur, c’est celui de la mécanique et du travail des métaux qui monte sur la première place avec 77,9 % de ses actifs qui œuvrent dans le bruit.

Peu d'évolutions notables de l'exposition au bruit depuis 2007

Ayant comparé leurs données à celles réunies en 2007, les chercheurs notent qu’il n’y a pas “d’évolution notable” sur cette période. “La faible diminution de la proportion de travailleurs exposés s’explique avant tout par la modification de la structure d’emploi dans la population au cours de la période (par exemple diminution du nombre de travailleurs dans la métallurgie passant de 110.730 en 2007 à 86.500 en 2019), étant donné que les probabilités par niveau d’exposition fournies par la matrice ont été considérées comme homogènes sur toute la période”, expliquent-ils.

Audition : 320 cas de maladies professionnelles en 2022

Les atteintes auditives provoquées par des bruits lésionnels peuvent être reconnues comme maladies professionnelles. Le rapport note que le régime général de Sécurité sociale a reconnu 320 cas en 2022 contre 704 en 2016. "Mais ce chiffre serait largement sous-évalué. En effet, la commission sur la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles a estimé que 15.900 cas de surdité n’auraient pas été déclarés en 2022", préviennent les auteurs du rapport.

Santé Publique France espère que son étude servira aux "acteurs de terrain pour orienter au mieux la prévention, en ciblant les secteurs avec le plus de personnes concernées ou avec les plus fortes proportions d’exposés" et aidera les professionnels de santé à mieux repérer les salariés à risque.