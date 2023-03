Perte auditive : 6 comportements parfois inconscients qui doivent vous alerter

L'ESSENTIEL Chez l'enfant, une surdité a un impact sur le développement du langage et chez l'adulte et la personne âgée, la baisse d'audition conduit peu à peu à l'isolement.

Pour l'adulte, la surdité s’exprime par 6 attitudes spécifiques comme le besoin de tourner constamment la tête pour entendre ou faire répéter son interlocuteur.

Chez l’enfant, la surdité peut être présente dès la naissance ou se déclarer plus tard. Elle se repère grâce à un dépistage ou à certains comportements comme le fait de ne pas parler.

Un adulte qui n'entend plus, ou mal, adopte des comportements particuliers

La surdité de l’adulte s’exprime par 6 attitudes spécifiques, détaille l’Assurance Maladie. “Vous tournez la tête pour écouter avec la bonne oreille. Vous faites répéter votre interlocuteur. Vous avez peur de mal comprendre. Vous avez des difficultés à entendre au téléphone. Vous vous sentez mal à l'aise en société en particulier en milieu bruyant (réunion de famille, de travail...).Votre entourage ne sait plus si vous n'avez pas entendu ou si vous n'avez pas voulu entendre.”

Faire tester son audition est une étape importante pour poser un diagnostic et peut s'effectuer également en cas d’autres symptômes avec ou sans diminution de l'acuité auditive. C'est le cas des acouphènes, des vertiges, si l’on a souffert de nombreuses otites moyennes aiguës ou séreuses, en cas d’exposition au bruit, ou si des membres de la famille ont présenté des problèmes de surdité avant 50 ans.

Une autre raison de se faire suivre par un médecin ORL est un traitement médical, notamment en cas de "traitements toxiques pour l'oreille interne (antibiotiques de la famille des aminosides à fortes doses, certaines chimiothérapies anti-cancéreuses...)”, indique l’Assurance Maladie.

Les signes de la surdité chez l'enfant s'expriment différemment selon l'âge

Concernant l’enfant, la surdité peut être présente dès la naissance ou se déclarer plus tard. Elle se repère grâce à un dépistage proposé avant la sortie du nouveau-né de la maternité et avant la fin du troisième mois du nourrisson, quand l'examen de repérage n'a pas pu avoir lieu ou n'a pas permis d'apprécier les capacités auditives de l'enfant, détaille l’Assurance Maladie.

Les troubles de l’audition peuvent en outre être repérés lors du bilan médical de l'enfant, "tout particulièrement à l'âge de deux ans ou par des tests de l'audition effectués au cours du suivi de santé scolaire”.

Les signaux d’alerte à prendre en compte chez l’enfant concernent des troubles de l'élocution et du comportement et sont différents selon l’âge. De 3 à 12 mois, une surdité est suspectée si par exemple l’enfant ne babille pas ou s'il ne réagit pas lorsqu’on l’appelle. De 12 à 24 mois, lorsque l’enfant ne dit aucun mot, communique avec des gestes ou encore émet des sons inconnus et incontrôlés et de 24 à 36 mois, si l’enfant ne parle pas, s’il s'isole ou, au contraire, s’il est agité.

Après trois ans, si l’enfant ne parle pas ou parle de façon incompréhensible, il peut s’agir de perte d’acuité auditive. Il en est de même s’il souffre de troubles du comportement (agitation, isolement, agressivité...) ou s’il a des difficultés d'apprentissage à l'école, indique l'Assurance Maladie.

Le centre national d'information sur la surdité est disponible au 0 812 040 040 ou en accueil visiophonique en langue des signes.