Trouble de l'audition : 1 personne sur 4 entendra mal en 2050

L'ESSENTIEL Une personne sur 4 devrait avoir des problèmes d’audition d’ici à 2050, selon l’OMS.

Plus de 60 % des problèmes auditifs peuvent être détectés et traités au niveau des soins primaires.

Il y a un manque de formations chez les premiers intervenants et un manque d'experts selon l'OMS.

La perte d’audition est un véritable problème de santé publique. Il est l’un des problèmes les plus courants dans le monde. Pourtant, les soins de l’oreille ne sont pas toujours bien intégrés au système de santé national, a alerté l’OMS lors de la journée mondiale de l’audition le 3 mars dernier.

Audition : plus de 60 % des troubles être détectés par les soins primaires

Selon un rapport de l’OMS de 2021, près de 2,5 milliards de personnes dans le monde, soit une personne sur quatre, souffriront de déficience auditive à des degrés divers d’ici à 2050. De plus, au moins 700 millions d’entre elles auront besoin de soins auriculaires comme des appareils auditifs.

"Plus de 60 % de ces problèmes peuvent être détectés et traités au niveau des soins primaires", précise l'organisation sur son site. Or, ces travaux précédents avaient révélé que les soins et la prévention des troubles de l’ouïe n’étaient pas "intégrés au système de santé national" dans de nombreux pays. Pour tenter de gommer cette problématique, l’OMS a publié début mars 2023 un manuel de formation sur les problématiques de l’audition pour les professionnels de santé et les médecins généralistes qui sont les plus proches des patients.

Trouble de l’audition : un manque de ressources humaines

Des études ont montré que le manque d’informations, la stigmatisation des maladies auditives ou encore le manque de dépistages et de prévention sont des facteurs de la progression des troubles de l’ouïe. Un autre élément pose problème : le manque de spécialistes de l’audition.

"Dans environ 78 % des pays à faible revenu, il y a moins d’un spécialiste ORL pour un million d’habitants ; 93 % de ces pays ont moins d’un audiologiste pour un million d’habitants ; seulement 17 % ont au moins un orthophoniste pour un million d’habitants ; et 50 % ont au moins un enseignant pour malentendants pour un million d’habitants", notait l’OMS en 2021.

Par ailleurs, même les pays où la proportion de professionnels de l'audition est relativement élevée, ils sont inégalement répartis. "Ces disparités non seulement créent des difficultés pour les personnes qui ont besoin de se faire soigner, mais imposent une charge excessive aux catégories de personnel assurant ces services".