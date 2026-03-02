Maladie de Charcot : ce nouveau biomarqueur prédit l’évolution de la SLA

L'ESSENTIEL Le lactate est un carburant métabolique essentiel pour les motoneurones.

Des chercheurs ont désormais confirmé que le lactate sanguin est un biomarqueur clé permettant de prédire l'évolution physique et le pronostic chez les patients atteints de SLA.

Cette étude pourrait aider à développer des traitements et améliorer la prise en charge des malades.

L’espérance de vie avec la maladie de Charcot est de 2 à 5 ans. Mais il ne s’agit que d’une moyenne. Certains malades – comme l’ancien acteur de Grey’s Anatomy Eric Dane – ont malheureusement moins de temps tandis que d’autres peuvent vivre plus de 10 ans. Une nouvelle étude a mis en lumière un biomarqueur qui peut aider à prédire le pronostic des patients touchés par cette maladie neurodégénérative.

Selon les chercheurs, le taux de lactate – carburant métabolique qui joue un rôle clé dans la survie des motoneurones – permet de prédire l’évolution physique de la maladie, aussi appelée sclérose latérale amyotrophique (SLA). Les travaux ont été publiés dans la revue Annals of Neurology.

SLA : un faible taux de lactate lié à une progression rapide de la maladie

Lors de cet essai, les chercheurs ont suivi 146 patients atteints de SLA au Japon et en Australie. Au cours des différentes analyses réalisées, ils ont découvert que les patients qui avaient de faibles taux de lactate dans le sang commençaient à perdre du poids progressivement après trois mois. Or, la perte de poids est un indicateur du pronostic du patient

"Nos résultats confirment l'hypothèse selon laquelle des niveaux de lactate plus faibles sont associés à une probabilité accrue de perte de poids chez les patients atteints de SLA, à une progression plus rapide de la maladie et à une mort plus précoce", explique le Dr Shyuan Ngo, auteur de l’étude, dans un communiqué.

"En clair, plus le taux de lactate dans le sang d'un patient atteint de la maladie de Charcot est élevé, plus il a de chances de maintenir son poids et d'avoir un meilleur pronostic", ajoute le Dr Ryutaro Nakamura.

Maladie de Charcot : de nouvelles voies de soins possibles avec cet indicateur

Selon les chercheurs, la découverte de ce biomarqueur pourrait permettre une meilleure prise en charge des patients touchés par la SLA, mais aussi le développement de traitements améliorant leur pronostic et leur qualité de vie.

Parmi les soins possibles, le Dr Ryutaro Nakamura met en avant la possibilité de proposer un soutien nutritionnel proactif aux patients atteints de la maladie de Charcot présentant de faibles taux de lactate sanguin. "Étant donné que la perte de poids est un facteur prédictif important de la survie dans la SLA, les patients présentant de faibles taux de lactate pourraient bénéficier d'un soutien nutritionnel précoce et intensif afin d'améliorer leur pronostic", explique l’expert.