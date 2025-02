SLA : et si les troubles du sommeil précédaient les symptômes moteurs ?

L'ESSENTIEL La sclérose latérale amyotrophique (SLA) entraîne une dégénérescence des motoneurones, mais une étude récente suggère que les troubles du sommeil précèdent les symptômes moteurs.

Des chercheurs ont observé, chez des patients et des souris modèles, une altération des neurones à orexine, impliqués dans l'éveil. En administrant un inhibiteur de l'orexine, ils ont restauré le sommeil et protégé les motoneurones.

Un essai clinique est en cours pour évaluer si cette approche pourrait ralentir la progression de la SLA. Ces découvertes offrent un nouvel espoir thérapeutique.

La sclérose latérale amyotrophique (SLA), ou maladie de Charcot, est une maladie neurodégénérative grave, marquée par la destruction progressive des motoneurones. Cette dégénérescence entraîne une perte d'autonomie et une paralysie des muscles moteurs, souvent fatale. Si la recherche a permis de mieux comprendre ses bases génétiques et biologiques, les mécanismes exacts de la maladie restent encore à décrypter.

Dans une nouvelle étude publiée dans la revue Science Translational Medicine, une équipe de scientifiques français vient de lever un peu plus le voile sur les mécanismes à l’œuvre dans cette maladie, suggérant que les symptômes caractéristiques de la SLA sont en fait précédés par des altérations du sommeil.

Un lien précoce entre sommeil et SLA

Pour ce faire, les chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et de l'Université de Strasbourg, en collaboration avec le centre allemand DZNE, ont examiné la chronologie des symptômes de la SLA. Ils se sont intéressés aux troubles du sommeil, souvent observés chez les malades en raison de l'atteinte des muscles respiratoires, mais qui pourraient en réalité apparaître bien plus tôt.

En comparant des enregistrements de sommeil de patients à différents stades de la maladie et de sujets pré-symptomatiques porteurs de mutations génétiques (caractéristiques de la SLA), les chercheurs ont constaté que ces deux groupes souffraient d'un temps d'éveil prolongé et d'une réduction du sommeil profond. Et ce, bien avant l'apparition des troubles moteurs.

Restaurer le sommeil pour ralentir la maladie ?

Les scientifiques ont alors cherché l'origine de ces anomalies dans le cerveau et ont identifié un dysfonctionnement des neurones à orexine, situés dans l'hypothalamus et impliqués dans la régulation de l'éveil. Sur des modèles de souris atteintes de SLA, ils ont constaté que la destruction de certains neurones annexes perturbait l'activité des neurones à orexine.

Pour remédier à cette altération, ils ont administré un inhibiteur de l'orexine, déjà présent dans un somnifère commercialisé. Le traitement a permis de restaurer le sommeil des souris et, après 15 jours, de préserver leurs motoneurones. Ces résultats pourraient ainsi ouvrir la voie à une approche thérapeutique inédite.

Vers de nouvelles perspectives thérapeutiques

Un essai clinique est actuellement en cours pour évaluer l'efficacité de cette molécule chez les patients atteints de SLA. L'objectif est d'observer si une meilleure qualité du sommeil peut influencer favorablement l'évolution de la maladie. "Notre étude avait pour ambition principale d’essayer de reconstituer ce qu’il se passe chez les patients avant qu’ils ne soient malades, explique Matei Bolborea, qui a participé aux travaux, dans un communiqué. Ces découvertes sur la chronologie des symptômes nous permettent de repenser le rôle du cerveau et particulièrement celui de l’hypothalamus dans le début de la pathologie et d’imaginer de nouvelles cibles thérapeutiques."

Luc Dupuis, autre auteur de l’étude, ajoute : "Les découvertes de notre équipe sont importantes à deux niveaux. Tout d’abord, elles mettent en lumière une nouvelle chronologie des symptômes de la SLA, questionnant à nouveau les origines de la maladie, et notamment le rôle du cerveau dans sa genèse. Elles représentent aussi un léger espoir pour les malades, et ceux qui déclareront la maladie, en imaginant qu’agir sur les premières manifestations de celle-ci puissent ralentir sa progression extrêmement rapide."