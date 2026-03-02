Presbyacousie : quel est ce trouble auditif dont 3 Français sur 4 n’ont jamais entendu parler

L'ESSENTIEL 76 % des Français n'ont jamais entendu parler de presbyacousie.

La presbyacousie est une perte auditive progressive et irréversible liée à l'âge.

Les premiers signes du trouble sont les difficultés à comprendre la parole et à suivre des conversations avec plusieurs participants ou dans des lieux bruyants.

À l’occasion de la Journée de l’Audition qui se tiendra le 3 mars 2026, une enquête menée par Ipsos bva pour EssilorLuxottica révèle que 76 % des Français n'ont jamais entendu parler de presbyacousie et 15 % en connaissent seulement le nom. Faisons le point sur ce trouble auditif qui se manifeste généralement à partir de 50 ans et qui s’aggrave avec l’âge.

Presbyacousie : avoir des difficultés à suivre une conversation est le premier signe

La presbyacousie est une perte auditive progressive et irréversible liée au vieillissement naturel du système auditif. Le trouble affecte d’abord les sons aigus puis s’étend progressivement aux autres fréquences. Les premiers signes sont les difficultés à comprendre la parole et à suivre des conversations avec plusieurs participants ou dans des lieux bruyants. Ce qui peut également mettre “la puce à l’oreille”, c'est le besoin d'augmenter le volume de la télé/radio, avoir l’impression que les autres marmonnent, des difficultés à comprendre les voix féminines. Certains patients souffrent aussi d’acouphènes.

Si cette maladie progressive se déclare généralement vers 50 ans, une personne sur deux souffre de presbyacousie après l’âge de 70 ans. Certains facteurs de risque peuvent aggraver cette perte d'audition. On peut citer les antécédents familiaux de presbyacousie, une exposition trop fréquente à des niveaux sonores élevés, le diabète, l’athérosclérose ainsi que certains médicaments toxiques pour l’oreille comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens et certains antibiotiques.

Une personne sur trois sera presbyacousique en 2050.

Le trouble peut être repéré facilement lors d’un bilan auditif. Toutefois, le sondage d’EssilorLuxottica révèle que 67 % personnes devant tendre l’oreille interrogée n’ont pas consulté d’ORL au cours des cinq dernières années. 18 % l’ont fait une seule fois sur cette période.

Il ne faut donc pas hésiter à parler de vos problèmes d’audition à votre généraliste, le plus tôt possible. Il vous dirigera vers un médecin ORL. En cas de doute, vous pouvez aussi vous tourner vers des outils numériques pour repérer la presbyacousie. Il y a par exemple le test Höra développé par des experts en audiologie et mis à disposition gratuitement par la Fondation Pour l’Audition. Cette application gratuite permet d’évaluer de façon fine son audition grâce à un test auditif dans le bruit.

Pour un quart des Français (23 %), cette gêne est perçue exclusivement comme une conséquence naturelle de l’âge. Pourtant, il est possible de réduire ses répercussions grâce à des appareils auditifs ou encore la rééducation auditive.

Selon les estimations, une personne sur trois sera presbyacousique en 2050 en raison du vieillissement de la population.